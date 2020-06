El BCRA recuperó u$s 1.000 millones

El Banco Central compró más de u$s 1.000 millones en las últimas tres semanas, desde la implementación de una serie de regulaciones en el mercado cambiario, lo que le permitió sumar u$s 725 millones a sus reservas. El cambio se hizo evidente luego de casi un mes y medio de haber tenido que vender u$s 1.759 millones ante la presión generada por la ampliación de la brecha cambiara con los dólares bursátiles.

La incertidumbre por la resolución de la reestructuración de la deuda con acreedores privados externos y el efecto de la pandemia sobre la actividad económica empujó a las cotizaciones paralelas del dólar que, en el caso del "blue", llegó a tocar los $ 135.

El efecto sobre las reservas también se explicó por la salida de depósitos en dólares de los bancos que realizó el sector privado, con el retiro de u$s 1.428 millones entre el 19 de abril y el 10 de junio, de acuerdo al último dato disponible.

Las reservas finalizaron el miércoles en u$s 43.124 millones, u$s 670 millones por debajo del nivel que tenían al inicio de las intervenciones vendedoras del Central en el mercado, pero u$s 725 millones por encima de finales de mayo.

A final de la semana pasada, el Central simplificó los requisitos para que las empresas accedan al mercado de cambios.