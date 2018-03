El Banco Central ofertó cerca de 100 millones de dólares al mercado cambiario y logró apenas frenar dos centavos el precio de la cotización de la moneda estadounidense. Con una gran demanda y un importante volumen de negocios, la divisa cerró el día a 20,67 pesos en la city porteña. En Rosario, en cambio, el valor no afloja y terminó el día en 20,75 pesos.

En los mostradores del Banco de la Nación, el dólar cerró a $ 20,65, pero en otros bancos llegó a $20,75. En el segmento mayorista el billete verde perdió cinco centavos, a $ 20,36. El volumen negociado en el segmento de contado fue superior al del miércoles al llegar a u$s 821,926 millones.

Operadores del mercado informaron que hubo una marcada actividad de la autoridad monetaria desde primera hora para poner un freno a la suba de la moneda norteamericana. Pronosticaron que las presiones alcistas sobre el dólar seguirán, al menos en el corto plazo, por una demanda activa para cobertura.

El Banco Central realizó, de ese modo, la tercera intervención directa de la semana, luego de siete meses sin tener participación en el mercado de cambios.

Así y todo, a mitad del día, el dólar escaló unos centavos respecto del día anterior, pero finalmente la autoridad monetaria logró inducir a una leve baja. El miércoles había finalizado con un récord de $ 20,69, en una rueda en la cual la intervención del organismo que conduce Federico Sturzenegger no fue suficiente para moderar la ganancia del tipo de cambio.

Los analistas estiman que las ventas del Central podrían haber alcanzado hoy entre los u$s 80 y 123 millones, distanciándose así de las intervenciones anteriores, en donde ingresó u$s 30 millones el lunes y u$s 20 millones anteayer.

El viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, consideró "natural" que el dólar suba porque así "no se retrasa respecto de los precios y los productores no pierden competitividad".╠

Según el funcionario, "en el pasado el dólar pegaba saltos muy bruscos, y eso quedó en la memoria de la gente". Por caso, hace poco más de dos años la divisa subió de 9,83 pesos a 15 pesos. Fue en la semana en que asumió el gobierno de Mauricio Macri. A mediados de diciembre, el precio de la divisa estaba por debajo de los 17 pesos.╠

Galiani intentó explicar que en otras épocas los saltos bruscos del dólar fueron el resultado de déficit fiscales muy grandes que se financiaban con emisión y "que termina yendo a demandar dólares". Y la culpa —continuó—☺era de gobiernos que "trataban de mantener el precio del dólar dejándolo fijo, hasta que se quedaba sin reservas y no lo podían seguir manteniendo".

"Ninguna de las dos cosas esta pasando hoy, el dólar no tiene precio fijo y fluctúa en el mercado, y si bien el déficit fiscal es alto no se financia con emisión masiva", subrayó Galiani, quien destacó que el Banco Central "tiene 65.000 millones de dólares de reserva, así que todos tienen que estar tranquilo porque no van a pasar las cosas que pasaron en el pasado".

A su criterio, se está "en un momento en donde el dólar se ajusta a la inflación, algo que no había sucedido el año pasado" y consideró que ese movimiento permitirá "tener un tipo de cambio real más competitivo".

Galiani aseguró que "nadie está pensando en un tipo de cambio real significativamente más alto, sino en un tipo de cambio que va a seguir a la inflación.