El BCRA pierde reservas y esperan más controles

La presión en el mercado de cambios se acelera. La divisa cerró a $ 62,50 en Rosario al cabo de una jornada en la que volvió a crecer el volumen operado en el mercado mayorista: u$s 605 millones. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió u$s 300 millones, una cifra muy parecida a la que perdió en materia de reservas internacionales. Entre temores sobre una profundización del control de cambios, las brechas con las cotizaciones paralelas se ampliaron y el riesgo país se empinó.

La cotización del dólar que surge de las operaciones realizadas en el "contado con liqui" se disparó a $ 79,17. Sucedió pese a la intervención del Banco Central, con ventas de reservas en el mercado mayorista y de dólar a futuro.

"Se estima que el BCRA habría vendido al menos u$s 300 millones, de los u$s 603 millones operados", afirmaron desde ABC Mercado de Cambios. La divisa ascendió 14 centavos, a $ 58,65, en ese segmento.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, señaló que "la demanda por cobertura y para atender obligaciones con el exterior, aún dentro del marco del control de cambios, se muestra con una intensidad importante que refleja además un cambio de cartera con clara preferencia por la dolarización de las tenencias".

En cuanto a la política monetaria, el BCRA dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq (Letras de Liquidez), al convalidar el mismo valor de ayer que fue de 68,003 por ciento. El total adjudicado fue de $ 152.116 millones sobre vencimientos por $ 210.871 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 58.728 millones.

Las reservas s cayeron más de u$s 140 millones el viernes, u$s 563 millones el lunes y u$s 294 millones ayer. El pago de vencimientos de títulos públicos y la intervención oficial en el mercado de cambios incentiva el drenaje.

De la mano la mayor presión cambiaria, que llevó al dólar "contado con liqui" a acercarse a los $ 80, la Bolsa porteña alcanzó ayer su mayor nivel nominal pospaso, mientras que, por el contrario, los bonos acentuaron su marcha bajista. El índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) avanzó 2,3 por ciento. "El diferencial entre el contado con "liqui" y el dólar oficial es el principal motivo de la firmeza en las apuntas acciones de dichas cotizantes", comentó un especialista del mercado.

El riesgo país subió 95 unidades, a 2.216 puntos básicos.

La megadevaluación luego de las Paso obligó al gobierno a reimplantar restricciones cambiarias. Ahora, la sangría de reservas que no cede empuja a los responsables del área económica a repensar el cepo, con mayor dureza.

El que el actual cepo no frenó la fuga. Las reservas acumulan una sangría de u$s 19.423 millones (-30 por ciento) desde las Paso. Pese que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, dijo la semana pasada que no evalúan endurecerlo, no son pocos los economistas que lo creen necesario.

Hay quienes opinan que la restricción debería bajarse a por lo menos u$s 5.000 mensuales, aunque algunos más drásticos ya piensan en u$s 2.000 o incluso u$s 1.000. En tanto, los depósitos en dólares del sector privado vienen en caída desde las elecciones primarias, y si bien se ralentizó la pendiente, el stock está cerca de perforar el piso de los 20.000 millones.