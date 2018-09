El Fondo Monetario Internacional (FMI) no desembolsará los 3.000 millones de dólares que el gobierno nacional esperaba para el próximo lunes. El organismo ató la liberación de ese tramo a que se cierre definitivamente el nuevo acuerdo con la Argentina, lo cual podría ocurrir recién a fin de mes, según reconocieron fuentes oficiales del Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne.

La novedad se conoció el mismo día en que el Banco Central de la República Argentina lanzó una serie de medidas en su afán por contener al dólar, dado que la inyección que realiza diariamente no alcanza para frenar la escalada de la divisa norteamericana. Durante la jornada de ayer el Central vendió u$s 281 millones, pero pese a ello la cotización de la moneda finalizó en un récord de $40,51 en la city porteña y a $41,70 en la plaza rosarina.

La autoridad monetaria indicó que esa cifra incluye la adjudicación de u$s 75 millones en la licitación en la cual ofreció u$s 200 millones. Así, las reservas internacionales finalizaron en u$s 50.003 millones, al disminuir u$s 529 millones respecto del día anterior. Desde el acuerdo con el Fondo se fueron 13 mil millones de dólares.

La semana pasada, en Washington, Dujovne mantuvo un encuentro con la directora gerente del Fondo, Christine Lagarde, para firmar un nuevo acuerdo y adelantar desembolsos contemplados en el crédito stand by. Cuando a principios de junio se firmó el acuerdo por 50.000 millones de dólares estaba previsto una primera entrega de 15.000 millones, lo cual se produjo el 22 de junio que fueron para apuntalar reservas.

En medio de una fuerte corrida cambiaria, la autoridad debió resignar recursos y gran parte de ese volumen se destinó a intervenciones en el mercado financiero local. Según el cronograma, la Argentina tenía la posibilidad de pedir otros 3.000 millones de dólares a partir de septiembre, lo cual no ocurrirá por encontrarse abiertas las negociaciones. No obstante, voceros oficiales de Hacienda indicaron que "el desembolso que se iba a realizar en septiembre no se concreta porque se renegocia el programa total".

En cuanto al cierre de las negociaciones, en Hacienda admiten que el organismo multilateral tiene sus tiempos y que el convenio definitivo debe ser refrendado por el directorio.

El apuro del gobierno está dirigido no sólo a contar con mayores fondos para afrontar el proceso de devaluación sino también el de dar señales claras al mercado, en un momento en que el dólar sigue estableciendo marcas históricas y presiona aun más sobre los precios.

Dujovne reconoció que la firma de un nuevo acuerdo "dependerá de decisiones que no son de Argentina y de cuán rápido terminemos el acuerdo técnico y cuán rápido el staff del Fondo eleve el convenio al directorio para su tratamiento".

Licitación de Lebac

El Banco Central anunció ayer un cambio de estrategia de cara a la licitación de Lebac del martes para evitar mayor presión sobre el dólar y anticipó que a partir del miércoles aplicará un incremento de cinco puntos en los encajes bancarios. La autoridad monetaria anunció una "nueva etapa en la estrategia de reordenamiento de los instrumentos con los cuales implementa su política monetaria".

El organismo indicó que se centra en la "eliminación gradual" del stock existente de Lebac, que asciende en la actualidad "aproximadamente a 600 mil millones de pesos, de los cuales 25 por ciento está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes".

"Para garantizar un ordenado proceso de reducción de Lebac, el Central anuncia el incremento de cinco puntos de los encajes obligatorios a partir del miércoles 19 de septiembre, permitiendo la integración de dicho incremento en Notas y Letras del Banco Central para depósitos a plazo", resaltó.

Además, comunicó a las entidades financieras que desde ahora deberán informar el cálculo del riesgo de tasa de interés en cartera de inversión en forma trimestral. La autoridad que preside Luis Caputo pretende mejorar así el control sobre el riesgo actual o futuro para el capital o los resultados de una entidad financiera, a raíz de fluctuaciones adversas de las tasas de interés que afecten a las posiciones de su cartera de inversión.

Las variaciones de tasas impactan en el valor presente de las distintas posiciones del capital de los bancos, por lo que el Central quiere monitorear con mayor frecuencia el valor económico del patrimonio de cada firma que opera en el país.