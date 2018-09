El BCRA intervino fuerte y logró una débil tregua en el mercado del dólar

Tras la descontrolada jornada del jueves, el Banco Central consiguió una débil tregua en el mercado cambiario mediante una fuerte intervención que le insumió 250 millones de dólares. La divisa retrocedió levemente y cerró a 39 pesos en la plaza rosarina. Sin embargo, subió el riesgo país por encima de 800 puntos, el nivel más alto en cuatro años. No ayudó la agencia de calificación Standard & Poor's, que puso en revisión la nota sobre la deuda argentina. El temor a la insolvencia alienta la dolarización de estos días. En un mes, la cotización de la moneda estadounidense subió 35,5 por ciento y, en el mismo período, la autoridad monetaria cedió más de 10 mil millones de dólares de reservas. El gobierno negocia contarreloj un ayuda de Fondo Monetario Internacional y prepara nuevas medidas. Una de las posibles, la reimplantación de las retenciones, afectó al mercado de granos.

En un día que venía complicado, el organismo que lidera Luis Caputo salió al mercado con una oferta importante de dólares. Realizó tres subastas de venta en contado, en las que desembolsó 250 millones de dólares. En la primera ofreció u$s 75 millones y en la segunda u$s 100 millones, y en ambas oportunidades adjudicó el total. En la tercera, ofreció u$s 500 millones y el monto adjudicado fue de u$s 75 millones. El precio promedio de corte se ubicó en $ 36,9316.

En el segmento mayorista, el dólar perdió $1,65 respecto del jueves al cotizar a $ 36,85. El volumen en el segmento de contado fue algo inferior al del día anterior, al llegar a u$s 648,378 millones.

Las intervenciones oficiales para contener la disparada, tienen sus costos. El Banco Central informó ayer que perdió u$s 1.133 millones en reservas. Desde fines de junio, cuando llegó el primer desembolso del FMI se desprendió en total de u$s 10.613 millones, según información oficial. Ahora están en u$s 52.661 millones, aunque menos de la mitad son de libre disponibilidad.

La fuga alienta temores y, por eso, la calificadora internacional Standard & Poor´s decidió colocar bajo "revisión especial negativa" la nota de la deuda argentina de largo y corto plazo y justificó la decisión en los "riesgos de implementación de las medidas de ajuste económico".

El riesgo país, la sobretasa que la Argentina debería pagar sobre el rendimiento de bonos estadounidenses si quiere salir a colocar deuda, escalaba ayer hasta los 802 puntos básicos, el nivel más alto en los últimos cuatro años, desde octubre de 2014. Por otro lado, los swaps de incumplimiento de crédito (CDS) de la deuda argentina a cinco años saltaron 70 puntos básicos frente al cierre del jueves a 833 puntos, según cifras de IHS Markit.

El índice Merval, en cambio, vivió una jornada de euforia, en medio del respiro que encontró el tipo de cambio. Saltó un 9,5 por ciento a más de 29.000 puntos, con acciones que se dispararon más de 24 por ciento. También se recuperaron los ADRs argentinos en Wall Street, luego de sufrir varios días de fuerte castigo.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares operaron tomadores durante todo el día, pero luego perdieron fuerza.

Macri estuvo gran parte de la jornada reunido con sus ministros en Olivos, delineando las medidas de ajuste fiscal en medio de gran hermetismo. Según indicaron los analistas, se evaluaría elevar los aranceles que pagan las exportaciones agrícolas y mineras, suspender la reducción de impuestos y recortar gastos a través de un achicamiento de las obras públicas y las compras del Estado, como también por una reducción de la estructura estatal. No se descarta que el presidente decida cambios en su gabinete, ante el desgaste que sufrieron varios colaboradores.

El vocero del FMI, Gerry Rice, le dio una señal: "Nuestro objetivo es concluir rápido estas conversaciones y presentar el plan económico revisado al directorio del FMI", dijo.