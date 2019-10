El BCRA impide a bancos integrar encajes con Leliq

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio un paso importante hacia el desarme del stock de Leliq al disponer que a partir del viernes los bancos no podrán utilizar esos instrumentos para cumplir con las exigencias de efectivo mínimo que deben inmovilizar como contrapartida de los depósitos a la vista. Al mismo tiempo, dejó sin cambios la tasa de interés que paga por esos instrumentos, en el 68,003 por ciento.

Un día después de implementar medidas más restrictivas para el mercado de cambios, lo cual provocó una baja del precio del dólar oficial y los paralelos, el Banco Central avanzó con la estrategia, esbozada desde hace unas semanas, para reducir gradualmente la tasa de interés de referencia, desde los niveles astronómicos en los que se encuentra.

El Banco Central (BCRA) dispuso que a partir del mes próximo las entidades financieras no podrán integrar con Leliq y/o Nobac la exigencia de efectivo mínimo proveniente de los depósitos a la vista. Así lo dispuso la autoridad monetaria mediante la comunicación A-6817, que entrará en vigencia a partir del viernes próximo.

Al mismo tiempo, por la comunicación A-6816, el BCRA flexibilizó las normas de efectivo mínimo y encajes para permitir que los organismos de la administración pública puedan acceder a fondos para pagar haberes y otras obligaciones.

Mientras tanto, dejó sin cambios la tasa de interés Leliq, al convalidar un valor promedio de 68,003 por ciento. Con este escenario, , se generó una contracción de liquidez de $ 1.121 millones.

En el mercado cambiario, el dólar para la venta al público bajó cuatro centavos en otra rueda de bajo volumen. En el sector mayorista, no hubo cierre del dólar por un incendio en la sede central del Banco Nación. El último precio operado fue de $ 59,47, tres centavos debajo del lunes.

El dólar contado con liquidación (CCL) se vendió a $ 76,32, mientras que el MEP cotizó a $ 73,57, lo que representó una baja de 6,4 por ciento y 4,2 por ciento, en ese orden.

El blue, en tanto, se hundió un 9,5 por ciento hasta los $ 67, con lo que la brecha cambiaria se achicó al 5,6 por ciento. La marcada falta de liquidez de pesos forzó a los inversores a desprenderse de dólares.

La Bolsa porteña perdió 1,91 por ciento por la caída de los paralelos, y el riesgo país cerró sin cambios a 2.174 puntos básicos.

Las reservas finalizaron en u$s 43.308 millones, u$s 94 millones debajo del En la semana ya se perdieron u$s 195 millones.

FED decide si baja el precio del dinero

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó una nueva reunión y se espera que hoy defina una nueva baja de las tasas de interés. La mayor parte del mercado asume un nuevo retoque de la tasa de 25 puntos básicos, que sería la tercera baja desde el mes de julio. En septiembre, el Comité ubicó la tasa en el rango de 1,75% a 2% y tras el comunicado oficial de la FED. Matthew Hornbach, estratega de renta fija de Morgan Stanley, estimó que “la FED implementará su tercer y último recorte este año”.