El BCRA gastó otros u$s 300 millones para frenar el dólar

El dólar retrocedió ayer once centavos y cerró a $40,50 para la venta en Rosario, por una fuerte presencia del Banco Central, que volvió a intervenir para contener la devaluación del peso a horas de una nueva licitación de Lebac.

El BCRA vendió más de u$s 300 millones para contener a la divisa norteamericana. La autoridad monetaria intervino con ventas directas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y en el mercado de futuros para quitarle presión a la cotización.

"La decidida estrategia oficial logró que en la primera rueda de la semana el dólar mayorista perdiera poco más que la suba de la última jornada de la semana anterior acomodando los valores en un nivel muy similar al del jueves pasado", afirmó el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.

Según un promedio de la auto En el sector mayorista, en tanto, la moneda estadounidense perdió 33 centavos, al ubicarse ayer en $39,53.

Se trata de la primera baja tras cinco incrementos consecutivos por la persistente corriente compradora de divisas. El viernes pasado, la divisa norteamericana había saltado a un nuevo máximo histórico de $40,51, mientras había acumulado en la semana un aumento de $2,70.

En tanto, en el segmento de contado el volumen negociado fue de u$s 567,399 millones, cifra levemente inferior a la del viernes último.

La intervención sale cara. Las reservas internacionales finalizaron en u$s 49.620 millones, al disminuir u$s 389 millones.. Desde el acuerdo con el FMI, la autoridad monetaria prdió más de u$s 13 mil millones y perforó el piso de u$s 50 mil millones.

Prueba de Lebac

El Central deberá afrontar hoy una nueva pulseada con el mercado en otra licitación de Lebac para la cual ya anunció una batería de medidas con el fin de cambiar su estrategia y evitar así mayor presión sobre el dólar.

En el marco de las modificaciones lanzadas para contener la suba de la moneda norteamericana, la autoridad monetaria adelantó que desde el miércoles pondrá en marcha un aumento de cinco puntos en los encajes bancarios, mientras también señaló que para las entidades bancarias "ofrecerá Notas del Banco Central (Nobac) a un año de plazo y Letras de Liquidez (Leliq)".

El riesgo de la licitación de Lebac se vincula principalmente con la posibilidad de soltar pesos al mercado y que luego sean volcados al dólar, lo cual impulsaría la demanda ante una limitada oferta, cuyo mayor volumen es abastecido hasta el momento por ventas de reservas del organismo que conduce Luis Caputo.

El turno de las Letes

De cara al duro "test" al que deberá someterse el Banco Central, el Ministerio de Hacienda convocó este lunes a una licitación de Letras de Tesoro Capitalizables en pesos, que se concretará el miércoles.

En ese escenario, la semana pasada el Central anunció una "nueva etapa en la estrategia de reordenamiento de los instrumentos con los cuales implementa su política monetaria". Según indicó, ofrecerá "hasta 150 mil millones de pesos de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios contra un vencimiento estimado de 300 mil millones de pesos en manos de los mismos". Estimó que "la integración de encajes, tanto nuevos como por re-intermediación bancaria, la colocación de Letras del Tesoro, y la venta de divisas, representarían una absorción monetaria mayor a la cancelación parcial de Lebac, resultando una contracción de liquidez de hasta 100 mil millones de pesos".