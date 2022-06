El BCRA compró u$s 1.000 millones tras la restricción de importaciones

La autoridad monetaria cerró la jornada de ayer con un saldo comprador de u$s 583 millones, el más alto para un día desde diciembre de 2016

El Banco Central de la República Argentina ( BCRA ) cerró ayer su participación en el mercado cambiario con compras netas por u$s 583 millones, el mayor volumen diario desde diciembre de 2016. En tres días, desde que se anunciaron las nuevas medidas para frenar la salida de divisas por importaciones , la autoridad monetaria se alzó con casi u$s 900 millones.

Cuando falta un día para el cierre del mes, en junio la entidad monetaria acumula un saldo positivo de u$s 400 millones, mientras que las reservas internacionales cerraron en u$s 42.471 millones, con lo que sumaron u$s 332 millones respecto a la víspera.