El BCRA compró dólares por primera vez desde 2017

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino ayer para comprar u$s 20 millones en una única subasta después de que el dólar perforara el piso de la banda de flotación dispuesto por esa entidad. La entidad adquirió divisas a un precio promedio de $ 37,3050. Y aun así, la divisa bajó otros 29 centavos luego de que se realizara la operación. Fue un día de euforia para las autoridades financieras, ya que también bajó la tasa de referencia (Leliq) y el riesgo país, y además subió la Bolsa.

"De lujo salió, el BCRA compró u$s 20 millones, con el tipo de cambio debajo del piso de la banda, y aceleró la baja de tasa Leliq, con expansión monetaria controlada, con riesgo país volviendo a bajar", remarcó el economista de Eco Go Federico Furiase. Además, las reservas del Banco Central aumentaron u$s 96 millones a u$s 66.041 millones.

La última compra de divisas que había hecho la autoridad data del inicio de junio de 2017, cuando adquirió u$s 50 millones. Claro que fue con un dólar de $ 16. Sin embargo, después de que la entidad que conduce Guido Sandleris efectuó la subasta, la cotización mayorista no sólo no detuvo su tendencia bajista, sino que la profundizó y cerró con una caída de 29 centavos a $ 37,09. Se trata de su menor precio en más de un mes. El volumen total operado en el mercado de cambios bajó un 6 por ciento a u$s 603 millones.

En bancos y agencias de la city porteña, por su parte, el billete cayó 31 centavos a $ 38,16, mínimo desde principios de diciembre.

El operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana, indicó que "esta fue la primera subasta desde que está este mecanismo cambiario". Dijo que el Central compró bastante por debajo del límite inferior de la zona de no intervención y lo hizo "fundamentalmente porque está dentro de los lineamientos del programa monetario".

"Los precios del mercado decayeron del nivel mínimo y el Central empezó a intervenir cuando el dólar mayorista tocó $ 37,30; el mercado estaba desafiando las zonas de no intervención y, por eso, el BCRA subastó u$s 20 millones, de cualquier forma, el mercado siguió en baja y operó en $37,10", agregó Quintana.

A principio del mes, el Central había anunciado a través de un comunicado que "mantendrá también la cautela en su estrategia de intervención cambiaria a aplicarse en caso de que el tipo de cambio se encontrase fuera de la zona de no intervención".

Pese a la intervención cambiaria, que implica echar más pesos al mercado, el Banco Central bajó 32 puntos básicos la tasa de interés promedio en la licitación diaria de Leliq. En la subasta, en la que se generó una expansión de liquidez de $39 millones, la tasa máxima fue de 58,747 por ciento y la mínima fue de 57,75 por ciento.

También hubo fiesta en la plaza accionaria. El índice Merval de la Bolsa de Comercio porteña subió 1,18 por ciento y cerró la jornada en 34.167,45 puntos, mientras que el riesgo país anotó una nueva baja de 2,61 por ciento y quedó en 708 puntos, debido a la recuperación que siguen exhibiendo los bonos soberanos.

Con un volumen operado de $ 924 millones, el índice líder de acciones local pudo dar vuelta los rojos que se observaron al inicio del día y así extendió su tendencia alcista.

En la renta fija, los bonos soberanos en dólares finalizaron con avances de hasta 2,8 por ciento en el caso del Bonar 2037 (AA37). Por el lado de los bonos emitidos en pesos, tanto los indexados por CER como los Badlar culminaron entre neutros y positivos de hasta 1,7 por ciento (AA22).

La bonanza se extendió a la mayoría de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street. En el mercado internacional, la Bolsa de Nueva York recuperó las pérdidas de las primeras operaciones de la jornada para cerrar en alza, con lo que registró su primera racha de cinco días desde septiembre.