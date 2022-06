El BCRA cerró mayo con compras netas por u$s 790 millones De esta forma, acumula cerca de u$s 900 millones en compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en lo que va de 2022 1 de junio 2022 · 04:40hs

El Banco Central (BCRA) cerró mayo con u$s 790 millones en compras netas en el mercado cambiario, pese a que en la jornada de ayer debió vender u$s 190 millones para sostener la demanda de divisas por cierre de posiciones y pagos de importación. De esta forma, acumula cerca de u$s 900 millones en compras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en lo que va de 2022.

El fin de mes y el cierre de posiciones que vencieron ayer impactaron en el volumen negociado en el segmento de contado que fue de u$s 642,35 millones, el más alto de 2022, mientras que en el mercado de futuros MAE se movieron u$s 311,48 millones y en el Rofex u$s 3.361 millones.

El tipo de cambio mayorista cerró a $120,20 para la venta, diecinueve centavos arriba del cierre previo y en el mes acumuló una suba de 4,24%. La suba del tipo de cambio mayorista se produce en forma simultánea a una baja en los tipos de cambio bursátiles, lo que permitió achicar la brecha con sus cotizaciones a cerca del 70%. El dólar contado con liquidación (CCL) finalizó el mes en $ 210,58, apenas 4,9% por sobre que el nivel de inicios de 2022, mientras que el MEP avanzó 5,2% en lo que va del año a $208,02. “La demanda por pagos de importación de energía, sumada a la propia de cada fin de mes por cierre de posiciones exigió una fuerte intervención oficial para subsanar el faltante de divisas”, dijo Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio. Si bien hasta ayer el complejo agroexportador había liquidado casi u$s 4.100 millones, el monto más alto del año en línea con la cosecha gruesa, el aumento de precios internacionales de bienes y servicios reduce el margen del BCRA para acumular dólares. Según los últimos datos disponibles la cuenta corriente del balance cambiario registró un superávit de u$s 276 millones en abril, 88% menos que en igual mes del 2021, cuando habían ingresado en forma neta u$s 1.519 millones.