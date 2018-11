El Banco Central dispuso ayer mayores restricciones al ingreso de divisas en el corto plazo para evitar que esos fondos hagan diferencia en las tasas y luego se vuelquen a dólares, en un esquema clásico de "bicicleta financiera".

Se trata de una serie de encajes decrecientes para los fondos que ingresan desde el exterior en dólares que las entidades financieras deben mantener inmovilizados con el fin de desalentar la llegada de capitales especulativos de corto plazo.

A través de la comunicación "A" 6.595 la entidad dispuso que las colocaciones a 29 días deberán pagar un "encaje", es decir dinero inmovilizado por parte de los bancos, de 23 por ciento; para colocaciones de entre 30 y 59 días el aforo baja al 17 por ciento; entre 60 y 90 días, 11 por ciento; entre 91 y 179 días, 5 por ciento; desde 180 a 354 días el 2 por ciento, y a un año o más, sin necesidad de inmovilizar dinero.

Como la banda de flotación del dólar se mueve con una tasa de aumento del 3 por ciento mensual, los operadores financieros estaban tentados a ingresar sus dólares al país, convertirlos en pesos, ponerlos en tasas que dan al menos el 6 por ciento mensual, y con la ganancia recomprar dólares y hacer una diferencia, en una maniobra también conocida como carry trade.

Con esta medida, la entidad que dirige Guido Sandleris busca evitar la realización de estas maniobras, que si bien generan un gran ingreso de dólares en el corto plazo también provocan una estampida del tipo de cambio cuando vuelven a pasarse rápidamente al billete verde.

Sandleris desde hace 15 días, y con el dólar cerca del "piso" de la banda de flotación, comenzó a bajar la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliqs) en lugar de salir a comprar dólares para mantener el precio.

"Los años de liquidez internacional extrema que vimos en el pasado están llegando a su fin", advirtió el funcionario en una entrevista concedida a la agencia de noticias Bloomberg.

Además, aseguró que "el ritmo del ajuste (del tipo de cambio) probablemente será un poco más bajo de lo que es ahora" como para dejar en claro que no permitirá la especulación con el dólar.

Los especialistas del mercado señalaron que ya se venía manejando esta posibilidad porque la intención del BCRA es controlar el carry trade a fin de evitar salir a intervenir en el piso de la banda de flotación del dólar.

Tranquilidad

Luego de conocerse la comunicación A 6.595, fuentes del BCRA destacaron que "no hay nada en esta regulación que limita el libre movimiento de capitales. Esta medida no afecta la posibilidad de que cualquier individuo residente o no residente realice plazos fijos o adquiera Lecaps".

Con esta medida "el BCRA busca homogeneizar los requisitos de liquidez que se les exigen a las entidades financieras para distintas formas de fondeo internacional. A modo de ejemplo, "si un banco se fondeaba en el exterior con una obligación negociable (ON) en dólares a menos de 30 días tenía que poner un 23 por ciento de encaje. Pero si en vez de hacerlo con una ON lo hacía recibiendo un préstamo no tenía que realizar ningún encaje".

Leliq más baja

Justamente ayer el BCRA avaló otro recorte en la tasa de Leliq, que con este descenso ya bajó casi 7 puntos porcentuales desde su nivel máximo en septiembre, cuando se ubicó en 73,52 por ciento.

La tasa de corte promedio de las Leliq del BCRA se ubicó en 66,65 por ciento, la marca más baja del último mes y medio de esta herramienta que utiliza la autoridad monetaria para absorber el excedente de pesos e incentivar la baja de la inflación.

En la subasta Leliq a 7 días de plazo el Banco Central adjudicó ayer 139.274 millones de pesos, con una tasa promedio de corte de 66,654 por ciento y una tasa máxima de 66,897 por ciento.