El Banco Central ya adquirió u$s 457 millones desde que volvió el dólar soja

El Banco Central de la República (BCRA) cerró la rueda de ayer con un saldo positivo de u$s 113 millones y en la semana adquirió u$s 457 millones, con lo que sumó la quinta jornada consecutiva de compras tras la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera.

Gracias a la reimplementación del programa de “dólar soja”, el lunes la autoridad monetaria compró u$s 192 millones, el martes adquirió u$s 122 millones, el miércoles captó u$s 24 millones y ayer u$s 6 millones.