El Banco Central sigue con desarme de las Lebacs

El Banco Central ofrecerá el próximo martes entre $100.000 y $150.000 millones de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios, ante un vencimiento estimado en $231.000 millones, en lo que constituye el inicio de la tercera etapa del plan para cancelar esos instrumentos. "Como fuera anunciado el 26 de septiembre en la presentación del nuevo esquema de política monetaria, el Banco Central continúa con la estrategia de reducción del stock de Lebac", indicó el BCRA.

Según indicó, el stock existente de Lebac asciende aproximadamente a 340 mil millones de pesos, de los cuales 12% está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes.

Sostuvo que "al culminar este proceso los únicos tenedores de instrumentos emitidos por el BCRA serán los bancos del sistema financiero local".

"Esto permitirá mejorar la eficacia de la política monetaria, fomentar el desarrollo del sistema financiero y fortalecer nuestra economía", aseguró la entidad que ahora conduce Guido Sandleris.

Para iniciar el desarme de estos controvertidos instrumentos, el Central señaló que en la licitación del próximo martes ofrecerá entre 100 y 150 mil millones de pesos de Lebac para ser suscriptas por participantes no bancarios. No obstante, aclaró que "nuevamente las entidades bancarias sólo podrán participar en las licitaciones primarias de Lebac por cuenta y orden de terceros no bancarios".

"Para las entidades bancarias el Banco Central ofrecerá Letras de Liquidez (Leliq), que continuarán consolidándose como el principal instrumento de esterilización del BCRA", señaló.

En simultáneo, el Ministerio de Hacienda ofrecerá Letras del Tesoro (Letes), que servirán como alternativa de inversión en pesos para todos los participantes. "Como preparación para esta operación, el BCRA anunció oportunamente un incremento de 3 puntos de los encajes obligatorios para las entidades de mayor tamaño", detalló.