El Banco Central realizó la mayor compra de dólares en casi dos meses

La última vez que había comprado más de u$s 180 millones fue el 7 de marzo pasado, cuando se hizo de u$s 299 millones.

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, pronosticó que las exportaciones alcanzarán este año los u$s 84.000 millones. Fue durante l primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac). En ese marco, el funcionario se lamentó porque se fugaron “unos u$s 85.000 millones se fugaron en los últimos cuatro años”.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que durante el último mes de abril las empresas del sector liquidaron la suma de u$s 3.171 millones, un 6% por encima de marzo. El monto liquidado desde el 2 de enero asciende a u$s 11.097 millones.

Si bien el ingreso de divisas fue récord en los primeros meses del año, otros factores están influyendo en las dificultades del BCRA para sumar a sus reservas la mayor oferta de dólares comerciales. Tienen que ver con el aumento de las ventas de divisas para pagar importación de energía, servicios y bienes destinados a la industria, así como a la demanda de dólares por parte del sector privado para cancelar deudas con el exterior.

En el mercado internacional, los granos sufrieron ayer fuertes bajas en el mercado de Chicago. Se destacó la caída de más de u$s 12 en el precio de la tonelada de soja, que cerró en u$s 615,09. Los fundamentos radicaron en la fuerte caída de las cotizaciones del aceite y en el retiro de ganancias por parte de los fondos de inversión, precisó la corredora Granar. En Rosario, las cotizaciones de las fijaciones de soja y el maíz disponible finalizaron con bajas de u$s 13 y u$s 25 por tonelada, respectivamente.