El Banco Central puso fin a las cuotas para productos adquiridos en el exterior

El comunicado del BCRA señala que la nueva normativa entrará en vigencia el próximo lunes 4 de julio.

El detalle de la disposición —que lleva la firma del gerente principal de Emisión y Aplicaciones Normativas, Darío Stefanelli, y la subgerenta general de Regulación Financiera, María Bossio— puntualiza que "las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes".

Esto afecta a "pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etcétera), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios".

También se impiden las cuotas para la adquisición en el exterior de productos "que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, couriers y gestaría de trámites aduaneros".