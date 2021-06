En total, la autoridad monetaria acumula compras por cerca de u$s 5.730 millones en el mercado cambiario en 2021, su mejor registro desde 2012, gracias a un mayor ritmo de liquidación de dólares de exportaciones del complejo agroindustrial y la recuperación histórica de precios de la soja, el maíz y el trigo, entre otros cultivos.

El dólar MEP cerró el mes en $ 160,23, lo que implicó un aumento de 5,3% en el mes y del 14,5% desde que comenzó el año, mientras que el dólar Contado Con Liquidación (CCL) terminó la jornada en $ 165,72, con una suba de 6,5% en el mes y de 18,2% en todo el año.

Este fenómeno sucede al mismo tiempo que se recuperan las las reservas internacionales, que cerraron el mes en u$s 41.874 millones, unos u$s 1.740 millones por arriba del nivel previo. A mediados de mayo se cursaron pagos a organismos internacionales por casi u$s 400 millones. En abril, apenas 307.000 personas compraron u$s 42 millones de dólar ahorro, muy lejos de las casi 4 millones que habían demandado u$s 790 millones en agosto del año pasado.

El Banco Central logró transformar en reservas el 40% de los dólares que compró en el año, luego de varios meses de erogaciones por pagos internacionales e intervenciones en el mercado de bonos. Así lo destacó el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).

El índice S&P Merval subió ayer 0,09% y acumuló en mayo una ganancia de 20,8%. En el mercado de deuda pública, los bonos en dólares quedaron prácticamente neutros, para finalizar mayo con incrementos promedio del 4,5%.

Desde la consultora Epyca señalaron que “los números verdes en la mayoría de las acciones muestran que se está frente a una recuperación de los activos argentinos”. Noelia Bisso, analista de Rava Bursátil, destacó que el índice Merval cerró el mejor mes en lo que va del año.

Para completar una buena jornada, la calificadora de riesgo Moody’s elogió la “elevada resiliencia” que mostró el sistema financiero argentino “a la fuerte contracción en el nivel de actividad económica” en 2020. Y destacó los “elevados niveles de capitalización, liquidez y cobertura” que respaldan a los bancos en 2021.

“Consideramos que la liquidez actual del sistema financiero es sólida, en torno al 80%, y se encuentra en niveles máximos considerando los últimos años”, agregó la consultora.

Crecimiento

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) pronosticó que la economía Argentina se expandirá 6,1% en 2021 y 1,8% en 2022, aun cuando todavía estará por debajo de niveles de prepandemia. La Ocde ponderó todos los instrumentos utilizados para atender la emergencia sanitaria y puntualizó que “se han tomado medidas audaces y oportunas para contener la pandemia”.