El Banco Central inició la semana con compras por 33 millones de dólares

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) desciende 0,3% hasta los $365,87 y el MEP baja 0,4% hasta los $355,27, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar “blue” se negoció a $377 por unidad, un recorte de $2 respecto al viernes.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió $1,13 en comparación con su cierre precedente, y finalizó en $196,81.

El dólar con el recargo de 30% —contemplado en el impuesto País— promedió $265,36 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor fue de $336,80.

El dólar destinado al turismo en el exterior —y que cuenta con una alícuota de 45%— se ubicó en $357,21, mientras que para compras superiores a u$s 300 —que posee un impuesto adicional de 25%—, se posicionó en $408,24.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 335,741 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 30 millones y en el mercado de futuros Rofex por u$s 1.994 millones.

La Bolsa

En tanto, la bolsa porteña subió 0,86%, al cerrar en 250.465,59 puntos, en una rueda en la que la mayoría de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York operaron con tendencia positiva, con alzas de hasta 5,89%.

En la plaza porteña, las acciones en el panel líder terminaron con resultados mixtos, con los papeles de Cresud (6,60%) y Grupo Supervielle (4,03%) liderando las alzas. Por el lado de las bajas se destacó Cablevisión Holding, con un retroceso de 1,85%.

En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la sesión con predominio de registros positivos, con Cresud (5,89%) e Irsa (5,42%) al frente del lote ganador.

Las bajas fueron para Bioceres (-1,80%), Central Puerto (-1,61%), Loma Negra (-1,14%), Transportadora Gas del Sur (-0,52%), Edenor (-0,33%) y Corporación América (-0,11%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con predominio positivo —con incrementos de hasta 3,1%—, mientras que los títulos en pesos marcaron alzas de hasta 1,9%.

En tanto, las acciones subieron ayer levemente en Nueva York luego de que los inversores intentaron recuperar algo de terreno tras la peor semana del año en Wall Street, aunque la recuperación no alcanza por el momento para neutralizar las fuertes pérdidas de las semanas anteriores y evitar que febrero cierre con números en rojo.

El Promedio Industrial Dow Jones ganó 0,2%, mientras que el índice ampliado S&P 500 subió 0,3%, al tiempo que el indicador tecnológico Nasdaq trepó 0,6%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange.

Los movimientos se produjeron cuando los rendimientos del Tesoro cayeron, luego de un salto el viernes.