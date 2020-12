El Banco Central cerró el mes con compras por más de u$s 600 millones

De esta forma, las reservas cerraron en u$s 39.409 millones, unos u$s 787 millones más que a principios de diciembre, cuando la autoridad monetaria comenzó su racha de compras de divisas en el mercado de cambios. En total, fueron 16 jornadas consecutivas en las que pudo comprar dólares, un fenómeno que no ocurría desde noviembre de 2019.