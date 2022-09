El Banco Central arrancó otra semana con fuertes compras de sojadólares

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la primera ronda cambiaria de la semana con un saldo comprador de u$s 170 millones y apiló su quinta jornada consecutiva de acumulación de reservas. La rueda de ayer se mantuvo en la senda iniciada el martes pasado, cuando debutó el dólar soja. Desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria compró alrededor de u$s 1.200 millones.

Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), señaló que el nuevo esquema cambiario para la soja traerá como resultado al “mejor mes de septiembre de los últimos 10 años” en materia de liquidación de divisas. En los primeros cinco días de operatoria, se liquidaron 4,6 millones de toneladas de soja, lo cual arrojó una liquidación de u$s 2.200 millones.

El beneficio, dispuesto “de manera extraordinaria y transitoria”, se extenderá hasta el 30 de septiembre. Pero ya hay entidades que piden extenderlo. La primera de ellas fue la Federación de Acopiadores de Granos, que pidió extenderla un mes más para tratar de frenar una caída de los precios de venta. “De esta manera la oferta se podrá encauzar en volúmenes mejor distribuidos en el tiempo y lograr que los vendedores reciban el precio de un mercado más representativo”, sostuvo en una carta enviada al ministro de Economía, Sergio Massa.

Para los acopiadores, la “corta duración” de este estímulo provocó un efecto “Puerta 12”. Argumentan que “si bien la capacidad teórica de pagos en el mercado FAS de la exportación e industria es un ejercicio teórico, no hay dudas que existen rangos explicables de alteración, que hoy se perforaron marcando un precio a los productores de u$s 30 ó u$s 40 por tonelada inferior al de paridad”. Y señalaron que “más contundente es la impactante diferencia que se observa (u$s 40 la tonelada) en el pase de la soja septiembre a noviembre”.

Para el titular de Ciara - CEC, en cambio, una prórroga “podría traer muchos problemas en la comercialización y afectar otras cadenas agrícolas como el maíz”.

El profesor del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, Dante Romano, consideró que la medida fue “muy positiva” en cuanto a ingreso de divisas. Pero advirtió que hay también lados B. Entre ellos, que el dólar soja generará una liquidez adicional de casi 25% de la base monetaria en septiembre. Otro: que algunos productores buscan recomprar otros productos o posiciones de soja en Matba, “generando subas que no se justifican en el mercado internacional”.

Entre los destinos de la mayor liquidez, citó el pago al contado de insumos y el dólar MEP”. En este punto Sin embargo, alertó: “Todo lo que el productor quiera comprar subirá de precio”.

Wall Street

Wall Street subió ayer debido a un dólar más débil y la creciente confianza en que la inflación tocó un techo, lo cual ayudó a la recuperación de precios. Hoy se conocerá el dato de inflación en Estados Unidos, un dato clave que analizará la Reserva Federal (FED), para poder determinar la suba en la tasa de interés de referencia. El Dow Jones ganó 0,7%, el S&P 500 subió 1,1% y el Nasdaq 1,3%.