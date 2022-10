El Banco Central acumuló compras por casi u$s 5 mil millones en el mes

En el último día del tipo de cambio diferencial para la venta de soja, la autoridad monetaria sumó reservas por u$s 317 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la rueda de ayer con compras por u$s 317 millones y sumó la decimonovena jornada consecutiva con incremento en las reservas tras la implementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de soja, esquema que finalizó ayer.

Con los registros del día, la autoridad monetaria adquirió en el mes ingresos por u$s 4.968 millones, de acuerdo a estimaciones de fuentes del mercado.

El BCRA batió récord de compras para un mes: u$s 4.200 millones

El llamado Programa de Incremento Exportador tuvo ayer su última jornada de vigencia, de acuerdo a lo anunciado el día de su lanzamiento. Esta tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, dará a conocer oficialmente en el Palacio de Hacienda los resultados de la medida.

A principios de mes, la iniciativa fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, u$s 5.000 millones durante el corriente mes, objetivo que ya fue superado la semana pasada.

Los agroexportadores nucleados en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportaciones de Cereales (Ciara - CEC) informaron que en veinte días de se septiembre, durante la vigencia del tipo de cambio diferencial, los productores, acopiadores y cooperativas comercializaron 14 millones de toneladas de soja a los exportadores, un 427% más que en el mismo período del año pasado y un 333% más que en relación con el promedio de los cinco meses previos desde que comenzó la cosecha de la presente campaña agrícola.

En cuanto a registros de contratos de exportación, hubo declaraciones juradas por más de 12 millones de toneladas entre poroto de soja, harina y aceite de soja, representando un valor total superior a los u$s 6 mil millones.

Sobre el ingreso de divisas, el mes de septiembre fue récord histórico, de u$s 8 mil millones.

El dólar soja fue un incentivo para cerrar negocios en un contexto internacional áspero. La soja reportó fuertes bajas en el mercado de Chicago, con pérdidas que casi alcanzaron los u$s 17 por tonelada, como consecuencia de mayores stocks a los previstos en Estados Unido. El contrato de noviembre cayó u$s 16,90 hasta los u$s 501,46 la tonelada.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda) comunicó en su informe trimestral que las existencias del poroto ascendían a 7,45 millones de toneladas, superiores a los 6,59 millones previstos por los privados y un 14,09% mayores que las proyectadas por el organismo en su último informe mensual, donde dio por terminado el ciclo comercial 2021/2022.

La corredora Granar en su análisis también señaló que esto se sumó a la presión bajista ejercida por el avance de la cosecha estadounidense y por las buenas lluvias que siguen cayendo sobre zonas agrícolas de Brasil que inician las tareas de siembra, de cara a una cosecha 2022/2023 que se prevé récord.

Por otro lado, “fue mínimo el alivio brindado por el cierre del régimen cambiario especial que en la Argentina favoreció una fuerte liquidación de soja y cuyas consecuencias se reflejarán en mayores embarques”, indicó Granar.