El Banco Central acumula un saldo comprador de u$s 320 millones

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) encadenó 13 jornadas consecutivas sin ventas netas en el mercado de cambios. Ayer cerró el día con un saldo comprador por u$s 11 millones y sumó u$s 320 millones desde que empezó la racha positiva.

La mayor liquidación del agro y la menor demanda para pagos de energía dieron aire al BCRA , aunque no fueron suficientes para contener las reservas internacionales, que en la última semana cayeron u$s 38 millones, cerrando con un stock bruto de u$s 37.027 millones.