Efecto Milei: acciones argentinas volaron en Wall Street y hay expectativa por el dólar

Los bonos con vencimiento en 2041 operaron con la mayor ganancia intradiaria desde enero, alentados por las promesas de una reestructuración “radical” de la economía.

De acuerdo a la agencia Bloomberg, el banco de inversión Morgan Stanley espera que las acciones argentinas y bonos reaccionen positivamente a la elección de Javier Milei, al tiempo que predice un ajuste de cerca del 80% en el tipo de cambio oficial en diciembre.

Para Salvador Vitelli, analista de Romano Group, los inversores celebran la disposición del presidente electo a la “apertura de la economía, desregulación y baja de impuestos”. El experto en mercados Marcelo Bastante, en cambio, estimó que la suba podría radicar en el hecho de que “las acciones en dólares estaban muy baratas, si se tiene en cuenta la cotización del dólar MEP, el blue o cualquier tipo de cambio, incluso respecto al tipo de cambio oficial”.

Durante la jornada, el mandatario electo avanzó en algunas definiciones económicas. Dijo que “no es momento de gradualismos” y descartó la posibilidad de un Plan Bonex. Sobre la dolarización, aseguró que “la moneda será la que los argentinos elijan”. Respecto de la obra pública, afirmó que la recortará porque será “el corazón del ajuste” y que licitará todos los tramos que no están hechos para que los realice el sector privado.

También dijo que está dispuesto a integrar a su gabinete a dirigentes de Juntos por el Cambios, vinculados a Mauricio Macri. “Sturzenegger es una persona que admiro y le tengo respeto. A Luis Caputo le tengo respeto y trabaja enormemente bien. Laspina es alguien con quien podría hablar”, reconoció. También reveló que espera sumar a Florencio Randazzo a sus equipos.

El gabinete de Milei va sumando nombres. Ya algunos estaban mencionados, como el de Diana Mondino (Cancillería), Guillermo Francos (Interior), Emilio Ocampo (Banco Central), Sandra Pettovello (Capital Humano), Guillermo Ferraro (Infraestructura), Nicolás Posse (jefe de Gabinete), y Gustavo Morón (Trabajo). Resta saber si Patricia Bullrich tendrá un lugar en el gabinete. Su área de expertise es la seguridad, donde define la electa vicepresidenta Victoria Villarruel.

En el Ministerio de Economía todavía no hay certezas. Además de Sturzenegger, ex presidente del BCRA con Macri y ex funcionario de la Alianza, Guillermo Nielsen, ex colaborador de varios gobiernos, figura entre los candidatos. Por otra parte, Fernando Vilella, director del programa Bioeconomía de la UBA, será su secretario de Agricultura; mientras que Federico Ovejero, ex General Motors, será parte del gabinete industrial. En Trabajo estará Gustavo Morón, que ya secundó Jorge Triaca en el gobierno de Mauricio Macri. Guillermo Dietrich volvería a manejar el área de Infraestructura.

“Estamos dispuestos a aplicar el manual a rajatabla para arreglar los problemas que dejó este gobierno, tenemos diseñados todos los mecanismos para manejar la situación minimizando el daño sobre la población”, advirtió Milei.

Respecto del dólar, señaló que “hay que arreglar el problema de las Leliqs, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, porque si no la sombra de la hiperinflación va a estar en todo momento”. También reafirmó que va a “sacarse de encima el BCRA”. Sobre la inflación, sostuvo que “los precios los va a determinar el mercado”. También se expresó a favor de derogar la nueva ley de alquileres.

Otro dato relevante es que planea negociar un replanteo del programa con el FMI, que involucre nuevos desembolsos para lograr fortalecer las reservas.

La batalla cambiaria

Entre otras cosas, la atención está centrada en cómo abrirán el martes los mercados, cuando quedan 13 ruedas hasta el cambio de gobierno. Para Claudio Caprarulo, economista y director en Analytica, se abre un período de “incertidumbre” a partir de la intención del presidente electo de dolarizar la economía. Esto le mete fuerte presión al tipo cambio oficial. Igualmente, si aparece cierto gradualismo “por ahí la reacción del mercado respecto a los dólares paralelos no sea tan fuerte como la esperada”.

Amilcar Collante, economista del Cesur, consideró “lo más probable” que el tipo de cambio llegue a $ 500 el 10 de diciembre. Esa fue la cotización del útlimo régimen diferencial que instrumentó Sergio Massa, cuando permitió liquidar el 30% de las divisas de exportadores en el CCL. “Si refuerzan la idea de la dolarización durante esta transición, los financieros pueden subir y aumentar la brecha”, dijo. A su vez, desde PPI vaticinaron que el CCL seguramente abra muy por encima de los $870 del viernes. en Rofex, la posición de noviembre cerró en $370 en su última cotización.

Más dólar exportador

El ministro de Economía, Sergio Massa, que seguirá al frente del Palacio de Hacienda hasta el 10 de diciembre, decidió la continuidad hasta esa fecha del dólar diferencial para las exportaciones, bajo un nuevo esquema respecto al vigente hasta el viernes pasado, en el que los exportadores podrán liquidar hasta el 50% al dólar contado con liquidación (CCL) mientras que la otra mitad se canalizará a través del mercado único y libre de cambios (MULC).

De acuerdo con las últimas cotizaciones del CCL y el dólar oficial mayorista, con este nuevo esquema el tipo de cambio al que accederán los exportadores será de alrededor de $615.

El domingo por la noche, luego de asumir la derrota, Sergio Massa aseguró que ahora la responsabilidad de mantener la tranquilidad económica era del presidente electo Javier Milei. El líder de La Libertad Avanza le respondió que la responsabilidad era del gobierno hasta el 10 de diciembre. Lo dijo al mismo tiempo que insistió en la necesidad de liberar todas las variables.

La mira en los precios

La puja por evitar el costo político de la devaluación, la suba de precios y tarifas que forman parte de la primera parte del plan Milei dominarán la transición. Según trascendió, el mandatario electo reclama al gobierno de Alberto Fernández una devaluación del 80%, que es el piso con el que pretende asumir la nueva administración. El ministro de Economía, Sergio Massa, que se hizo cargo de esa gestión con la consigna de evitar un salto brusco de esas variables, logró minimizar incluso las exigencias del FMI en la materia. Pero no está claro qué poder tiene el todavía oficialismo para resistir la ofensiva.

Una devaluación de magnitud iría acompañada de un brusco salto inflacionario, cuando la economía recién se está recuperando del último movimiento registrado después de las Paso. Según trascendió, los proveedores preparan las nuevas listas con aumentos de 50% en los precios, previendo un escenario de liberalización total. La pulseada estará en la rosca política, en los mercados, pero también en la calle.