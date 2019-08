EEUU bajó la tasa de referencia para darle aire a su economía

La Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) bajó la tasa de interés de referencia en 0,25 puntos y la ubicó en el rango de 2 a 2,25 por ciento, informó ayer el organismo tras la reunión del comité, el primer recorte en más de una década _la última fue en 2008_ y tras las fuertes presiones del gobierno de Donald Trump para estimular la economía estadounidense, en medio de las adversidades provocadas por las disputas comerciales con China.

Los economistas expresaron que la medida traerá ventajas y desventajas para el país, ya que a priori reducirá el costo del dinero para la Argentina que sigue necesitando tomar deuda internacional, pero también una "revaluación del dólar en el mundo" que derivará en una caída de los mercados.

"A la luz del panorama económico mundial , así como las presiones inflacionarias apagadas, el comité decidió reducir el rango objetivo para la tasa de fondos federales de 2 a 2-1/4 por ciento", indicó la FED en un comunicado.

Por otra parte, el banco central estadounidense reiteró su disposición a "actuar como se apropiado a fin de mantener la expansión económica". De hecho, el organismo precisó que tomará sus decisiones basándose en los nuevos datos económicos que reciba con el objetivo de "sostener la expansión", por lo que no ha prefijado una senda a seguir ni ha anticipado un nuevo recorte antes de que finalice este año.

Ante esto, la reacción inicial en los mercados financieros fue de indiferencia pero luego de conocerse la decisión cerraron en baja. Los principales índices de la bolsa de Nueva York, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq terminaron en rojo al entender que la FED en sus comentarios puso en duda posibles nuevas rebajas en el futuro.

En concreto la reducción de la tasa referencial, impacta en los préstamos de individuos y corporaciones, en un cuarto de punto a un margen de entre 2 y 2,25 por ciento. Se trata de la primera disminución de las tasas desde diciembre del 2008, cuando Estados Unidos se encontraba en medio de la gran recesión y el banco central las redujo a casi cero y las mantuvo allí hasta el 2015.

De todos modos, la economía estadounidense actual está en condiciones mucho mejores a pesar de los riesgos contra la más dilatada expansión económica estadounidense en la historia.

La medida de la FED fue aprobada por ocho votos a favor y dos en contra. Los que se opusieron fue Esther George, presidenta del banco de Kansas City y Eric Rosengren, director de la Fed de Boston, que querían mantener las tasas intactas. Es la primera vez que hay dos votos en contra desde diciembre del 2017, lo que podría predecir que el presidente de la FED, Jerome Powell podría encontrar mayor oposición si vuelve a tratar de reducir las tasas este año.

Los especialistas señalan que la FED tomó esta decisión para estimular el crédito y el consumo y así impulsar el crecimiento económico.

El impacto en Argentina

Analistas de mercado coincidieron en que la rebaja de 25 puntos básicos de la tasa de interés de la FED tendrá un impacto positivo para la Argentina.

Diego Falcone, Head Portfolio Manager de Cohen sostuvo cuando el mercado "termine de digerir la noticia" generará un buen momento para el país, aunque reconoció que la posibilidad de que se mantenga la tasa en lugar de que siguiese bajando no fue una buena señal para el mercado. "Al mercado no le gustó que la FED diera a entender que no va a seguir bajando, pero eso tendría que tener una lectura más positiva ya que significa que la economía no está tan mal. Ese escenario es favorable a la Argentina", dijo.

Christian Buteler analista financiero, señaló que la baja de tasas es un dato positivo. "Estados Unidos le baja el costo al dinero a un país como el nuestro tan necesitado por tomar deuda, es algo que nos beneficia. Obviamente tenemos que arreglar nuestra propia macroeconomía para aprovechar este escenario", dijo.

En contraposición, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, advirtió que el anuncio de la FED puede tener efectos negativos para la Argentina. La baja de tasas generó "un efecto de revaluación del dólar en el mundo y de caída de los mercados" y agregó que esto para la Argentina "no es bueno".

Sin embargo, indicó que el país tiene su propio motor que es la política. "Puede llegar a impactar en el corto plazo pero lo importante es lo que suceda en las Paso", dijo el analista.

Por otra parte, agregó que "el mercado esperaba que hubiera otra baja más de ahora a fin de año pero Powell dijo que no estaba tan seguro de que fuera a suceder. Y eso fue lo que el mercado tomó mal", lo que derivó en una caída de los indicadores accionarios.