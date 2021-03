Educación financiera con perspectiva de género

Durante la apertura la directora de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro, indicó que “la pandemia nos puso enfrente de obstáculos grandes sobre la brecha digital, aún cuando en Argentina hay una gran cantidad de bancarización” y precisó que “en pandemia se abrieron 5 millones de cuentas bancarias nuevas”.

Según D’Alessandro, la instrumentación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) el año pasado mostró los grandes problemas de acceso a servicios financieros, ya sea por cuestiones educativas o de problemas de conectividad, que hay en la Argentina.

“La pandemia nos mostró que hay enormes dificultades para acceder a cualquier tipo de servicio financiero y que, si bien las mujeres tienen la misma proporción de cuentas bancarias que los hombres, la mayoría son por prestaciones sociales, como la AUH o Alimentar. Hay una brecha de 20 puntos entre hombres y mujeres en cuentas sueldo”, aseguró al tiempo que destacó que “cuando lo miramos con la lente de género las mujeres en general tienen menor manejo de cuentas bancarias, usan más el efectivo, tienen miedo a endeudarse”.

También participaron del evento la subsecretaria de Emprendendores del Ministerio de Desarrollo Productivo, Mariela Balbo, y representantes del sector privado como Hanna Schiuma, coordinadora de Diversidad e Inclusión de la Cámara Argentina de Fintech; Rosana Montarcé, gerenta de Mercado de Capitales de Garantizar y Magdalena Marchetto, presidenta de Thor Tecnología en Minería S.A.

Emprendimientos

Balbo destacó que el año pasado en el ministerio de Desarrollo se creó el área de género y hoy todos los programas están atravesados con una perspectiva de género. En ese sentido, mencionó al recientemente lanzado programa Escalar Emprendedores, el primer programa que financia emprendimientos en estadio avanzado de producción por hasta 15 millones de pesos por proyecto, que incluye a las tareas de cuidado entre los gastos elegibles de cada crédito.

En este programa los proyectos presentados podrán incluir el pago de salarios y de honorarios de personal que se dedique al cuidado y la asistencia de familiares o personas a cargo de las y los emprendedores por un monto mensual de hasta $25.315 durante toda la duración del préstamo.

“Muchas mujeres emprenden para tener autonomía económica, pero lo hacen en los tiempos libres y eso ya es ir para atrás. Se necesita un abordaje integral para darle apoyatura. Las tareas de cuidados para las mujeres nos insumen mucho tiempo y nunca está como un gasto elegible, no estaba previsto y es un condicionante tremendo en un emprendimiento”, planteó.

Sobre el álgido año de pandemia y las perspectivas futuras, D’Alessandro consideró que “no puede haber recuperación económica sin mujeres en el sector tecnológico” y señaló que una de las metas del gobierno en 2021 es avanzar en la inclusión financiera e incentivar el desarrollo de pymes y emprendimientos liderados por mujeres.

En ese sentido, sostuvo que reducir las brechas digitales e impulsar la educación financiera son temas “muy complejos”, pero indispensables si se pretende acelerar transformaciones pendientes para alcanzar la libertad económica de las mujeres y un desarrollo más genuino de la economía.

Después de un año en el que el PBI cayó un 10%, la recuperación económica será el pilar fundamental de la política oficial, pero no de cualquier forma, sostuvo D’Alessandro. “Tenemos que salir a capacitar y buscar talentos laborales en sectores masculinizados como la construcción, la energía y la tecnología. Nos pusimos el objetivo de la inclusión de mujeres en todos esos sectores”, afirmó al tiempo que señaló que “el 2020 nos mostró todo lo que hacía falta y ahora es el momento de acelerar cuestiones pendientes y mejorar”.

Sobre las herramientas disponibles para acelerar la inclusión financiera, en especial en el segmento pyme, la gerenta de Mercado de Capitales de Garantizar arrancó su presentación desmitificando mitos y subrayó: “El mercado de capitales de pymes no es Wall Street. Ya son 8 mil pymes las que pudieron asistirse en el mercado de capitales”.

En rigor, consideró que el año pasado fue un año para adaptarse a las nuevas demandas y convertir todos los productos de Bolsa en digitales.

Todo digital

“Tenemos tres productos, por ejemplo, la ON pyme garantizada es una emisión de deuda donde una pyme sale al mercado a pedir capital con amplitud de destinos de fondos, en un plazo hasta 72 meses y puede pagarlo en pesos o dólares”, dijo. “Se hace a medida de la necesidad de la pyme, si requiere no pagarse en cuotas iguales sino porcentuales también se puede hacer”, agregó. “Todo lo que tiene que hacer es reflejarlo en el prospecto, que son tres páginas donde tiene que decir quien es, a qué se dedica, mostrar sus números, directorio y cómo lo va a repagar y en qué moneda. Se presenta totalmente on line y es una herramienta que permitió que 63 pymes estén hoy en panel y la mayoría, el 80%, son del interior”, detalló.

Montarce remarcó que para poder financiarse en mercado de capitales no se requiere de un estudio, asesores, y aclaró que desde Garantizar los van acompañando en todo el proceso.

También indicó que muchas pymes a través de la salida al mercado de capitales buscan lograr mayor visibilidad, casi que “es como un certificado de buenas prácticas, ya que están inscriptas en la Comisión Nacional de Valores”, resaltó e invitó a las pymes a sumarse al mercado de capitales ya que se accede a créditos “muchos más beneficiosos, buenas tasas y mejores plazos”.

Asistencia crediticia para emprendimientos

El Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó Escalar Emprendedores, el primer programa que financia emprendimientos en estadio avanzado de producción por hasta 15 millones de pesos por proyecto. La línea contará con un monto total de $500 millones.

La convocatoria está dirigida a los desarrollos que cuenten con un producto mínimo viable lanzado al mercado y/o hayan efectivizado su primera venta y desean escalar su producción, o que tengan un producto o prototipo ensayado en su funcionamiento y necesiten completar el registro para su comercialización.

La convocatoria estará vigente hasta el 19 de abril próximo. Para más información: www.argentina.gob.ar/acceder-a-escalar-emprendedores