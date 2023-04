Economía recibió el respaldo de EEUU pero continúa la tensión cambiaria

El BCRA vendió u$s 197 millones pero los dólares bursátiles y blue subieron. No hubo liquidación de divisas por el plan soja. Canje de deuda

De todos modos, el nuevo salto nominal que tuvo el dólar durante la jornada previa se ubicó como un nuevo piso que no pudo ser perforado ayer, en una jornada en la cual las empresas agroexportadoras no liquidaron divisas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), por primera vez desde arrancó el dólar agro. La Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) en su cuenta oficial de Twitter explicó que “las empresas socias llevan ingresado divisas por u$s 1.500 millones desde comienzos de mes, de los cuales u$s 1.000 millones corresponden al dólar soja”.