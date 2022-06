Economía logró reducir vencimientos de la deuda en pesos por $ 358 mil millones

"Quien diga que la deuda en pesos es insostenible no tiene idea"

En la operación de conversión se recibieron 143 ofertas: 97 correspondieron a la Lede S30J2 por un total de $128.196 millones valor nominal y 46 a la Lecer X30J2 por un total otros $145.775 millones, ambos con vencimiento previsto para el próximo jueves.

Dichas ofertas representaron un total nominal $273.972 millones, lo que equivale a un valor efectivo de $ 357.836 millones.

En la operación de conversión realizada ayer, el Tesoro ofreció dos canastas de instrumentos compuestos por distintas combinaciones de Letras a Descuento (Ledes) y ajustable por CER (Lecer) en conversión por la Lede S30J2 y la Lecer X30J2.

El próximo jueves 30 de junio, el Tesoro nacional debía afrontar vencimientos por $605.886 millones, que luego de esta operación, logró reducir los vencimientos proyectados a $248.000 millones.

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, hoy se efectuará la segunda vuelta, en donde el monto total a licitar será por hasta un monto de valor nominal original máximo del 20% del total adjudicado en primera vuelta y por el monto total en circulación de las Ledes y Lecer que se licitan en conversión.

La próxima licitación tendrá lugar el martes 28 de junio, tal y como fue informado previamente en el cronograma preliminar de licitaciones del primer semestre de 2022.

Mercado cambiario

Por su parte ayer el dólar financiero anotó su mayor caída desde abril y la brecha cerró por debajo del 90%, al descender por segunda jornada consecutiva. El contado con liquidación (CCL) retrocedió 1,8%, a $ 236,58, mientras que el MEP bajó 0,8%, a $ 229,63, en el tramo final de la rueda.

A contramano, el dólar informal o blue rebotó con fuerza y en solo dos jornadas, al subir ayer $4 para alcanzar nuevamente su récord nominal históricos y ubicarse en $224.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de ayer con un saldo positivo de alrededor de u$s 1 millón.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 205 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 13 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron u$s 510 millones.

Por su parte, la bolsa porteña bajó 1,02%, afectado por los mercados de referencia que terminaron la jornada con resultados negativos, en tanto las acciones de empresas argentinas en Wall Street cerraron con altibajos.

En la plaza local, las pérdidas fueron encabezadas por Transportadora de Gas del Norte (-4,53%); Aluar (-4,23%); Telecom Argentina (-3,79%); Holcim (-3,27%); e YPF (-2,29%).

Finalmente, la soja lideró las bajas en el mercado de Chicago con pérdidas que superaron los u$s10 debido a una demanda débil de la mercadería estadounidense, mientras que los cereales tuvieron un cierre dispar con subas para el maíz y bajas para el trigo.