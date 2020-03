Economía de crisis: el nuevo plan económico del gobierno

La pandemia de coronavirus y las medidas tomadas para contenerla cambió drásticamente las prioridades de política económica en el país. Así lo reconocen distintas consultoras, que a la vez que profundizaron sus pronósticos de retracción de la actividad, coincidieron en señalar que el paquete de medidas de control monetario y sostenimiento de los ingresos y la producción tendrá como consecuencia mayor déficit fiscal que deberá ser financiado con emisión monetaria. Los acreedores, en este contexto, pasan a segundo plano.

El economista Lorenzo Sigaut Gravina, titular de Ecolatina, recordó que la situación ya era crítica antes de la llegada del virus: casi 40% de la población está bajo la línea de pobreza con ingresos provenientes principalmente de la economía informal, la inflación es elevada, y el Estado no tiene acceso al financiamiento.

“La pandemia cambió las condiciones internacionales y las prioridades locales, la principal tarea del ministro de Economía dejó de ser la deuda pública y pasó a ser administrar una economía de guerra, donde hay que garantizar un mínimo de ingresos a familias y de producción por parte de las empresas”, subrayó.

Dio por sentado que el gobierno tendrá que ampliar el déficit primario para apuntalar a los sectores afectados y que “tendrá que apelar a la emisión para financiarlo”, indicó. Para minimizar el impacto inflacionario de esa mayor emisión, consideró que habrá que “eliminar otras fuentes de expansión monetaria”.

La a deuda, agregó, quedó en la mira. “La local se reperfilará, la extranjera deberá ser objeto de un acuerdo light con los bonistas para estirar plazos de títulos por casi u$s 69 mil millones”, dijo. Es que el gobierno se ve obligado, en este contexto, a cuidar cada dólar de las reservas.

Si bien coincidió en toda la línea con las medidas tomadas por el gobierno para amortiguar la situación, Sigaut Gravina opinó que “el dilema aún no resuelto es cómo puede el Estado sostener los ingresos de la población que no trabaja en el sector formal”. En ese sentido, sugirió que, así como en 2002 se creó el Plan Jefas y Jefes, y en 2009 la Asignación Universal por Hijo, ahora se necesita “un plan Ingreso/Crédito para trabajadores no registrados”.

De hecho, el gobierno nacional anunció el lunes pasado la creación del Ingreso Familiar de Emergencia, que dispuso el pago de $ 10 mil pesos en abril a monotributistas de las categorías A y B, los trabajadores independientes, los informales y las empleadas domésticas. La cobertura llegará a 3,6 millones de personas y, de acuerdo a la estimación de la consultora Elypsis, demandará unos $ 36.747 millones si es solo un mes, algo poco probable tras el avance del coronavirus, y $ 73.494 millones si repite en mayo.

Para Elypsis, “se vislumbra en esta medida puntual tres criterios: atender un segmento donde se estima que la pobreza supera al 65%, donde se encuentran las tasas de tenencia patrimoniales más bajas y que no tiene recursos o posibilidad para implementar otras modalidades de trabajo”.

La Fundación Mediterránea recordó que el 42% de los ocupados en Argentina se desempeña en empleos precarios, inestables y de baja retribución. En otros términos, prácticamente la mitad de la población económicamente activa “estará expuesta a una probable fuerte caída de ingresos en los próximos meses”, señaló.

En línea con lo que están haciendo muchos países del mundo, el gobierno dispuso y anuncia casi a diario medidas que apuntan a dar liquidez en la cadena de pagos, expandir el gasto público, atender la emergencia sanitaria, asegurar ingresos a los sectores de población afectados por la pandemia, restablecer prioridades en la asignación de gastos, proteger a los trabajadores y aliviar las cargas a las familias.

De acuerdo a los economistas Marcelo Capello, Laura Caullo y Agustín Cugno, las medidas anunciadas por el gobierno, sin incluir la más reciente IFE, suponen un monto de aproximadamente 2,44% del PBI. De ese total, 1,08% corresponderán a estímulos fiscales propiamente dichos (0,49 puntos de aumento del gasto y 0,59 puntos de reducción de la recaudación impositiva respecto al año previo), y 1,23 puntos corresponderán a medidas financieras, básicamente créditos para capital de trabajo. Para construcción de viviendas, el gasto ascendería a 0,13% del PBI.

En este combo, el déficit fiscal primario se incrementaría en 0,94 puntos del PBI, pasando de 0,25% a 1,19% en 2020. Monetizar este rojo y el pago de los vencimientos de deuda obligaría a aumentar un 62,5% la base monetaria en todo el año 2020. Si se logra reperfilar la deuda, esa expansión sería sólo del 13% interanual respecto al primero de marzo.

Por otra parte, el analista Salvador Di Stéfano opinó que el país necesitaría unos u$s 30.000 millones para poder financiar la crisis desatada por el virus.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que frente a la pandemia y sus efectos económicos, los gobiernos del mundo instrumentaron diferentes políticas de ayuda, agrupadas básicamente en tres categorías: transferencias directas de ingresos, protección de los trabajadores y extensión de los seguros de desempleo. “Argentina es la única que tomó las tres medidas al mismo tiempo”, dijo.

Recordó que se dispuso, en el marco de un amplio paquete de medidas económicas, el refuerzo de pagos para jubilados que cobran la mínima, beneficiarios de la AUH y la ampliación de los subsidios salariales (Repro).

En todo el planeta, la expansión de la pandemia y la aceleración de la crisis económica que provocó, disparó el arsenal de políticas económicas, monetarias y fiscales de la que los Estados pueden echar mano. Como en la crisis de 2009, hubo expansión monetaria, estímulos fiscales, nacionalizaciones y regulaciones. Como novedad, en algunos de los casos, está la masividad de las transferencias de ingresos a familias.

Carlos Rodríguez, ex viceministro de Economía y referente del ortodoxo Cema, avaló la política económica implementada por el gobierno. “El principal problema hoy en el país es el rompimiento rápido de la cadena de pagos, la solución es emitir, y rápido”, dijo durante una entrevista. Tras recordar que “la solución keynesiana fue diseñada para enfrentar la gran depresión de los años 30 y, en gran parte lo hizo con éxito”, consideró que el escenario actual es “igual o aún más grave que esa crisis, y se necesitan medidas similares urgentes”.

“Jugar a ortodoxos en este momento, es medio tonto, podríamos también tomar medidas paliativas urgentes para que los dólares que están en el colchón comiencen a circular, pero la clave ahora es emitir para que los monotributistas, cuentapropistas y los trabajadores que viven de su sueldo o de lo que pueden ganar con su trabajo independiente tengan dinero rápidamente”, advirtió.

Aunque consideró que esa mayor emisión generará más inflación, estimó que “el primer shock debe ser, sí o sí, poner plata en el bolsillo de los que más sufrieron este parate universal para que puedan salir adelante”.

Para el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, el incremento del financiamiento del Banco Central al Tesoro para pagar las medidas anunciadas para paliar la caída de la actividad,”no necesariamente va a tener impacto inflacionario”.

“Lo único que se está haciendo es compensar parcialmente esos niveles de demanda para que la gente tenga un ingreso indispensable para sus subsistencia en estos días. No debiera tener efectos inflacionarios”, aseguró.

Para Marcelo Capello, Laura Caullo y Agustín Cugno, de la Mediterránea, el impacto inflacionario “no se daría tanto en el corto plazo, dada la caída que existirá en la actividad económica (-3% anual o más), aunque si podría darse a mediano y largo plazo, una vez superados los mayores problemas generados por la pandemia, si no aplican medidas compensatorias”.