Economía busca pesos en el mercado para pagar el bono Dual

El gobierno nacional anunció ayer que buscará colocar en el mercado tres Bonos del Tesoro en pesos para absorber el vencimiento del bono Dual AF20 y evitar la emisión monetaria de unos $95.000 millones, tras el fallido intento de canje de esta semana que sólo cosechó una adhesión del 10 por ciento.

De este modo, la cartera de Economía que conduce Martín Guzmán cambiará de estrategia luego de que los inversores no convalidaron un canje con una quita implícita de capital.

De acuerdo con el comunicado oficial, la licitación será el lunes, con recepción de ofertas entre las 10 y las 15 y los instrumentos serán los siguientes, todos con vencimiento al 2021: Bonos del Tesoro Nacional en pesos ajustados por CER 1 por ciento; Bonos del Tesoro Nacional en pesos Badlar privada más 100 puntos básicos; y Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más 4 por ciento.

La licitación se realizará por indicación de precio, que deberá ser igual o superior al precio mínimo anunciado para cada uno de los bonos. En el caso de los ajustados por CER, el precio mínimo será de $980,67 por cada valor nominal (VN) $1.000. En el caso de los que rinden Badlar más 100 puntos básicos, el valor mínimo será de $991,03 por cada VN $1.000; y en el último, el piso será de u$s 1.000,88 por cada VN u$s 1.000.

Para todos los instrumentos, habrá un tramo competitivo y otro no competitivo.

Estrategia

Consultados algunos analistas del mercado, aseguran que por el valor mínimo hay una diferencia con el valor del mercado de esas mismas letras del 20 por ciento, por lo que implicaría una quita del 12 por ciento. "Con todo, es una mejora bastante sustantiva respecto de la oferta anterior y tiene más chances de tener cierto éxito", remarcó un referente de un fondo de inversión. Por lo pronto, el AF20 está subiendo 7 por ciento.

El especialista en finanzas Christian Buteler señaló que el gobierno "sale a buscar pesos para pagar el AF20. Es doblemente positivo, porque se incrementa las posibilidades de cobro del bono y se aprendió del error en el canje anterior".

Por su parte, Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora EcoGo, indicó que resulta "clave que mejoren las relaciones de canje en esta oportunidad, de modo de minimizar la emisión monetaria requerida para hacer frente a los vencimientos".

La suscripción de todos los instrumentos ofrecidos podrá realizarse únicamente en pesos. En el caso de los bonos atados al dólar más 4 por ciento, la suscripción podrá realizarse sólo en pesos, al tipo de cambio del viernes 7 de febrero de 2020. La liquidación de los títulos se efectuará el jueves 13 de febrero, el mismo día en que vencen los $94.500 millones del Dual.

Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas y deberán manifestarlo en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV.

El intento de canje del Dual AF20 fue el martes, día en que Economía anunció que había recibido 99 ofertas de esos bonos por un total de u$s 164 millones sobre un total de u$s 1.638 millones, es decir, el 10 por ciento. Mediante un comunicado, la cartera indicó que lo ofertado redundó en una reducción del stock de deuda de u$s 7,1 millones y una extensión de plazos en términos de vida promedio calculado a la fecha de liquidación.