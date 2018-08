Durísimo contrapunto entre CFK y Pichetto

Cristina Kirchner y Miguel Pichetto protagonizaron anoche un fuerte cruce en el Senado, cargado de suspicacias referidas a la interna del peronismo y reproches sobre distintas actitudes.

Cristina, quien habló antes, aludió al "fuego amigo" como uno de los factores que influyó en la causa en su contra porque "algunos no llegarían nunca a presidente por el voto popular".

Tras recordar que en una sesión anterior Pichetto "habló del deterioro de la política" y puso el ejemplo del crecimiento en Brasil del candidato Jair Bolsonaro, Cristina dijo: "Se olvidó un detalle, que el que puede ser presidente se llama Lula Da Silva y no puede ser porque lo metieron preso. ¿Le suena senador?".

La ex presidenta, quien afirmó no arrepentirse "de nada de lo que hice", dijo sobre la causa en su contra que "estas cosas no le pasan a cualquiera, si los cualquiera votan lo que quiere el poder de turno: la reforma previsional, el acuerdo fiscal, no les pasa", en alusión a Pichetto.

Además, hizo una referencia al PJ al señalar que hay "intenso fuego amigo" y agregó: "Si me partiera un rayo, algunos igual no llegarían nunca a presidente por el voto popular".

Inmediatamente después habló Pichetto, quien dijo que cuando hablé del caso brasileño hablé de Lula también. Así que recomiendo que nos escuchemos". "Siempre hemos tenido una actitud de respeto, en lo personal y humano y a su investidura. Nunca hemos llamado traidores a nadie ni lastimado a nadie en lo personal", agregó. Luego sentenció: "Quédese tranquila que seguramente usted va a poder ser candidata en 2019". Ratificó así su postura de rechazo a los pedidos de desafuero con prisión preventiva y le facturó la actitud que tuvo el bloque kirchnerista de diputados cuando se trató el desafuero del ex ministro Julio De Vido: "No vamos a hacer lo de Diputados, donde los diputados no bajaron a dar el debate", y agregó: "No hay ningún esquema de conspiración del peronismo; es una pavada, una estupidez".