Dujovne viaja a Nueva York para calmar a inversores

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizará hoy un viaje relámpago a Nueva York para intentar convencer a los fondos de inversión de mantener sus dólares en Argentina. La movida es parte de la pelea que da el gobierno para frenar la corrida cambiaria que arrancó a fines de abril y que ya se llevó casi 15 mil millones de dólares de las reservas. En ese marco, y luego de la escasa recepción que tuvo la licitación de Letras del Tesoro del jueves pasado, el gobierno insistirá la semana próxima con la emisión de nuevos títulos de deuda dolarizados.

A pesar del magro resultado obtenido en la convocatoria para canjear Letras del Banco Central (Lebac) en pesos por Letras del Tesoro (Letes) en dólares, el gobierno tuvo un respiro ayer con un nuevo cierre bajista para la divisa norteamericana.

Luego de una jornada volátil, bajó 12 centavos respecto del día anterior y terminó en $ 28,62 para la venta minorista en la city porteña. Tras el récord del viernes de la semana pasada, la divisa norteamericana acumuló en la semana una baja de 95 centavos, presionado por una batería de medidas adoptadas por el gobierno y el Banco Central.

Además de la licitación de Letes, que no tuvo buenos resultados, la autoridad monetaria subió los encajes de depósitos en pesos y continuó con las subastas de dólares que le prestó el Fondo Monetario Internacional (FMI). En once días ya volcó u$s 1.300 millones, de los u$s 7.500 millones previstos.

Durante la jornada de ayer, y de acuerdo con los valores publicados en la página web del BCRA, el billete arrancó las operaciones a $ 28,76, para subir a $ 28,81 a las 13 y cerrar a $ 28,62. El recorrido del billete fue parecido al registrado en los últimos cinco días: un comienzo en alza para luego ceder terreno y terminar con saldo negativo.

"El costo del dinero estimuló el desarme de posiciones y el ingreso de divisas para justificar la caída que tuvo el dólar", consideró el analista Gustavo Quintana. Agregó que la "última rueda de la semana tuvo un bajo volumen de negocios y con extrema volatilidad en la evolución de los precios del dólar".

El gobierno confía en que el mercado cambiario se estabilizará a partir de las medidas tomadas por el Banco Central.

El ministro Dujovne visitará hoy Nueva York en un viaje relámpago en el que tratará de llevar tranquilidad a los inversores e interesarlos para que traigan dólares a la Argentina.

Dujovne estará acompañado por el viceministro, Guido Sandleris, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili. El próximo lunes la comitiva estará de vuelta en el país.

Dujovne está dispuesto a seguir dolarizando la deuda a tasas elevadas para estimular a los inversores que impulsaron la corrida de los últimos meses a permanecer en el país.

Por eso, el gobierno anunció una nueva licitación de dos series de Letras del Tesoro (Letes) en dólares y de Bonos de la Nación Argentina (Boden), en pesos y dólares, para la semana próxima.

Las Letes que se licitan son un tramo en dólares, que es una reapertura del título, a un plazo de 210 días, con vencimiento el 8 de febrero del próximo año. También se licitará otra reapertura de Letes en dólares, a un plazo de 378 días, con vencimiento el 26 de julio del año que viene.

El gobierno ya acumula un stock de Letes, deuda de corto plazo en dólares a cargo del Tesoro, por u$s 19 mil millones.

En tanto, las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedieron ayer 0,73 por ciento, mientras en la semana acumularon una suba de 6,3 por ciento.

El balance general de empresas arrojó 40 bajas, 38 alzas y nueve papeles sin cambios en una rueda que cortó una racha de tres subas consecutivas. El total negociado en acciones alcanzó ayer sólo los $588,5 millones, en una jornada con poca volatilidad.

El panel líder terminó con un retroceso pese a que Wall Street se ubicó en el terreno positivo tras un informe sobre el mercado laboral de Estados Unidos que puso hizo mermar el temor respecto de la guerra comercial con China.