Dujovne lucha contra el fantasma del default

Un informe del Ceso estimó en 61.500 millones de dólares la necesidad de divisas de la economía argentina, incluyendo la demanda del sector público y privado.

La controversia entre los economistas sobre la brecha de dólares que se necesitan para cubrir el programa financiero y la demanda privada, en un escenario de fuga de divisas, guarda relación con la disparada del riesgo país y la suba del precio de los CDS (seguros contra default).

"Se instaló el fantasma de una nueva cesación de pagos de la deuda", señaló el economista Andrés Asiaín.

Para despejar este temor, Dujovne proyectó que, tomando sólo la parte en dólares del déficit primario, y de los intereses y amortizaciones del sector público nacional, descontando los vencimientos de deuda intrasector público y el financiamiento provisto por el FMI, sólo se precisan u$s 7.500 millones de acá a 2020.

Pero para el Ceso, de las reservas "deben cubrirse los vencimientos de las empresas privadas, el déficit comercial y de turismo y las utilidades de las multinacionales y la fuga de capitales".

"De esa manera, las necesidades de divisas hasta el 2019 son unos u$s 61.500 millones, compuestos por los u$s 7.500 millones que demanda el sector público y u$s 54.000 millones del sector privado", señaló.