Dujovne defendió la reforma tributaria y dijo que "es la que necesita Argentina"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, afirmó hoy que la reforma tributaria que impulsa el Gobierno "es la que necesita Argentina", y prometió "dialogar" con los sectores que cuestionan la iniciativa.

Según el funcionario, la propuesta oficial recogió un "apoyo muy extendido, de cámaras empresarias, para avanzar en una reforma para desmontar un esquema de impuestos distorsivos, rarísimos, que hicieron que la Argentina en los últimos cinco años estuviera estancada. Tenemos que cambiar".

En diálogo con Radio La Red, el ministro admitió que hay un "par de críticas de un par de sectores, con los cuales dialogaremos".

El miércoles, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (ACOVI) afirmó que los cambios impositivos propuestos por el Gobierno al vino "generarían un daño irreversible en todo el sector" y pidieron "eximir" al producto de la medida.

"El sector vitivinícola se encuentra atravesando una fuerte baja en el consumo y un impuesto agravaría aún más la situación de los precios", indicó un comunicado de la ACOVI.

Por su parte, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, criticó la eliminación de impuestos internos a los electrónicos importados prevista en la reforma y advirtió que, de avanzar la iniciativa, ello "significaría la disolución territorial de la provincia".

"La industria y el empleo en nuestra provincia pueden verse gravemente afectados de prosperar el proyecto de ley anunciado, que reduciría a cero por ciento los impuestos internos en celulares, TV y otros productos electrónicos", planteó.

Según Dujovne, la propuesta oficial servirá para tener "un sistema tributario normal en cinco años".

"Es la reforma tributaria que necesita la Argentina. Hemos acumulado impuestos que no existen en otros países del mundo. Y no existen no porque no se les haya ocurrido, sino porque son malos los impuestos que tenemos", aseguró.

En ese marco, el titular de Hacienda remarcó que "no por casualidad Argentina ha tenido un desempeño muy pobre durante mucho tiempo. Ha perdido competitividad, nuestras exportaciones han caído muchísimo y a nuestras empresas les cuesta salir a competir al mundo".