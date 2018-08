Duhalde: "Ya ni se tiene que preguntar" si CFK debe ir presa

El ex presidente Eduardo Duhalde consideró ayer que "por supuesto" que la senadora nacional Cristina Kirchner debe ir presa por la causa por las supuestas coimas en la obra pública y resaltó que eso "ya ni se tiene que preguntar".

"Ya está todo probado lo que tiene que probarse. Ahora hay que pasar a otros temas, porque se está entreteniendo la gente que tiene que pensar cómo se sale de la crisis", aclaró Duhalde.

En ese sentido, el ex primer mandatario señaló que está "enojado con el gobierno nacional y la oposición, porque no es serio la forma en que están manejando las cosas".

Al respecto, Duhalde reclamó que "en la Justicia se termine" de debatir la causa de las presuntas coimas en la obra pública porque en la Argentina "hay problemas muy graves para resolver".

El dirigente peronista confirmó, además, que está "armando el justicialismo para ganar" en las elecciones del año próximo y ratificó que el ex ministro de Economía Roberto Lavagna "será el candidato" de ese espacio.

Para Duhalde, el PJ "va a ganar" esos comicios porque el partido ya tiene a su postulante, al tiempo que destacó que el radicalismo "tiene semillitas en todos los pueblos pero está adormecido".

Paralelamente, el ex jefe del Estado sostuvo que "fue una casualidad" su respaldo a la candidatura presidencial de Néstor Kirchner en 2003.

"Mi candidato era Lole (por Carlos Reutemann). Después fue otro trabajador honesto, como Felipe Solá, y finalmente (Alberto) Rodríguez Saá, que fue un gran gobernador", señaló.

Duhalde aseguró que terminó apoyando al santacruceño porque "no tenía opción", ya que las dos posibilidades "eran (Carlos) Menem o Néstor, y Menem no le ganaba a nadie en segunda vuelta".

La crisis

Asimismo, el referente del PJ consideró que los dirigentes políticos "están haciendo un maremoto en una palangana", porque "la Argentina no está en la situación que dicen" y la actualidad "no es tan grave".

Finalmente, el ex jefe del Estado resaltó que no le "importa" justificar su recordada frase "el que depositó dólares, recibirá dólares", aunque reconoció que "fue un error".

"Puse en juego irresponsablemente la seguridad porque los vascos somos brutos. A los tres días, el ministro de Economía me dice que fue un error, que no había pesos. Dije «esto se lo tengo que decir a la gente», pero me respondieron que no podía", comentó al respecto.

Ordenan cruzar llamados de líneas fijas y móviles

La Justicia ordenó cruzar los teléfonos y analizar llamadas entrantes y salientes de la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y otros ex funcionarios, así como del venezolano Guido Antonini Wilson, quien en 2008 intentó ingresar a la Argentina con 800 mil dólares en un confuso hecho.

El análisis de los llamados fue ordenado por el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, quien se hizo cargo de la investigación hace poco más de un año, e involucra no sólo a la ex presidenta y muchos de sus ex funcionarios sino al espía Antonio Jaime Stiuso.

Se trata de los llamados realizados entre mayo y octubre de 2007. El juez le pidió a la oficina de Captación de Comunicaciones de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, encargada de la tarea, que en el término de 90 días identifique, además, al "interlocutor frecuente y común" al evaluar las comunicaciones de un total de 374 teléfonos.

Se trata de líneas móviles y fijas de teléfonos particulares y laborales de un listado de ex funcionarios encabezado por la actual senadora nacional e integrada por el ex titular del Occovi Claudio Uberti y su entonces secretaria Victoria Bereziuk, quienes viajaron en el avión con Antonini Wilson.

El listado incluye a De Vido y a su entonces secretario José María Olazagasti, así como a Ricardo Echegaray, quien era titular de la Aduana en el momento del hecho, los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, el ex ministro de Transporte Ricardo Jaime y el actual diputado nacional Agustín Rossi, entre otros.