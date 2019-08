Dólar tranquilo, Bolsa sin piso y más presión sobre depósitos y reservas

El precio del dólar retrocedió levemente en el primer día de la semana, sin intervención del Banco Central y con poco volumen de negocios. Esta tensa estabilidad se contrapone con la caída de las acciones que cotizan en el panel líder de la Bolsa de Comercio porteña, de 2,77 por ciento, que profundiza así su tendencia declinante. La delicada situación financiera se expresó en una nueva caída de las reservas, que perforaron el piso de u$s 58 mil millones y en un informe de la calificadora Moody´s en el que indica su preocupación por la salida de u$s 2.400 millones de depósitos bancarios en dos semanas.

La cotización del dólar retrocedió diez centavos en el mercado minorista. En Rosario cerró a $ 58. En el mercado mayorista, por su parte, la divisa estadounidense subió catorce centavos, en $ 55,29 para la venta, en una jornada que marcó un reducido volumen de negocios de apenas u$s 377 millones.

El analista Gustavo Quintana precisó que el Banco Central no utilizó ayer reservas líquidas para controlar al dólar y que las ventas de la entidad se limitaron a las operaciones concretadas en nombre del Tesoro.

En este contexto, la entidad monetaria convalidó un nuevo incremento en la tasa de interés de las Letras de Liquidez (Leliq), que quedó en 74,987 por ciento, con lo que alcanzó un nuevo récord. La expansión de liquidez fue de $ 14.852 millones.

Bolsa abajo

La Bolsa porteña cerró la rueda en 25.848,26 puntos al retroceder 2,77 por ciento, y volvió a ubicarse en un valor apenas superior al registrado el 29 de agosto del año pasado, cuando cerró la jornada en 25.398,41 puntos.

La plaza local no logró acoplarse al buen desempeño de Wall Street. En la Bolsa de Nueva York, el índice Dow Jones subió 1,10 por ciento y el Nasdaq avanzó 1,32 por ciento, impulsados ambos paneles por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de volver a la mesa de negociaciones con China para discutir un acuerdo comercial.

El índice S&P Merval acumula una caída de 41,63 por ciento respecto al 9 de agosto pasado, la rueda previa a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). Aquel viernes anterior a las elecciones, los títulos experimentaron una fuerte y sospechosa suba, en el medio de un clima inflado por rumores sobre una paridad técnica en los comicios.

En el segmento de renta fija, los títulos en dólares mostraron ayer altibajos. "Los precios actuales de los bonos soberanos en dólares reflejan que los inversores creen que Argentina tiene que negociar un nuevo acuerdo con el FMI, del cual depende la estrategia para enfrentar el resto de su deuda", sostuvo el último informe de Balanz Capital al buscar explicar el momento actual.

Alerta de Moody's

La calificadora de riesgo Moody´s alertó ayer que en los seis días posteriores a las elecciones primarias del domingo 11 se registró una salida de u$s 2.400 millones de depósitos bancarios, pero aseguró que "la amplia liquidez" del sistema ofrece un "soporte" adecuado en este escenario de estrés.

El reporte de Moody' s difundido hoy destacó que "el descenso de los depósitos en dólares es negativo para los bancos", pero la situación de liquidez brindan "un amplio margen para resistir la salida" que reflejan las cuentas del Banco Central sobre el sistema.

La salida promedio de u$s 400 millones diarios durante los primeros seis días post elecciones "representa la mayor caída semanal nominal en depósitos en dólares estadounidenses desde la crisis de 2001-2002 y la mayor desde 2014 en términos porcentuales".

Por su parte, las reservas internacionales del Banco Central finalizaron en u$s 57.915 millones, Con este resultado, bajaron en u$s 344 millones, respecto al viernes último .Ya se perdieron casi u$s 10 mil millones desde el último desembolso del FMI.