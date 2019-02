Dólar: tocó un nuevo máximo en el año

El dólar para la venta al público cerró en $39,303 promedio y marcó así un nuevo máximo del 2019 acercándose al precio del 27 de diciembre último, cuando se ubicó en $39,40. En las casas de cambio rosarinas, la divisa cerró a $39,10 para la venta.

En la rueda porteña la moneda norteamericana subió 10 centavos promedio y finalizó entre máximos de $39,50 en la ventanilla del Banco Galicia y mínimos de $39,10 en el Banco Nación. El dólar mayorista, en tanto, salió de la zona de no intervención al finalizar en $38,22, el mismo valor del cierre de anteayer. Con este valor, volvió a perforar el piso de la banda de no intervención, que ayer se ubicó en $38,24.

Freno a la tasa de Leliq

En tanto, ayer se produjo un freno de la velocidad de la caída de la tasa de Leliq, que apenas recortó 3 puntos porcentuales y tuvo una tasa promedio de 43,937 por ciento, lo que según analistas impactó en la conducta del mercado de cambios. Gustavo Quintana, operador de PR Cambios, dijo que "con una leve caída en el volumen negociado, la divisa norteamericana (en el mercado mayorista) se mostró otra vez operando con alta volatilidad y con un recorrido mixto".

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler, aseguró que "de mayor a menor fue el valor del dólar de hoy (por ayer), acelerando esa baja luego de la subasta de Leliq. De esta forma vuelve a cerrar debajo de la zona de no intervención". Sin embargo, aclaró que "en realidad no es que el dólar cae debajo de la zona de no intervención, sino que la zona de no intervención sube mientras el dólar se mantuvo".