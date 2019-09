Ante una mayor demanda, el dólar subió ayer 10 centavos para la venta al público en la city porteña y cerró a $58,23 promedio, en tanto en el segmento mayorista la divisa avanzó 17 centavos y finalizó a $56,18. Según operadores de las casas de cambio, las ventas de los bancos oficiales "ayudaron" a suavizar la suba en la cotización de la moneda estadounidense.

La divisa avanzó en una rueda en la que los bancos Nación y Provincia de Buenos Aires vendieron unos u$s30 millones en los últimos minutos para darle liquidez al mercado.

En cuanto a la política de tasa monetaria, el BCRA convalidó una baja marginal respecto del cierre de ayer al finalizar a 85,987 por ciento.

El total adjudicado fue de $223.385 millones sobre vencimientos por $227.483 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $4.098 millones.╠

Mauro Mazza, responsable de Research y Estrategia de Bull Market Brokers, indicó que el avance en el segmento mayorista "está controlado".

"El volumen se redujo a la mitad. Pero las empresas se están acercando a los brokers para abrir cuenta para operar dólares MEP y contado con liquidación llegado al caso", detalló.

Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, señaló que "hoy la exportación registró pocas ventas y la caída de los bonos en dólares originó una demanda adicional al mercado de cambios, motivo por el cual el precio de la divisa subió 0,3 por ciento y el dólar a nivel globalizado sigue firme contra las monedas extranjeras, con un índice de 98,62 por ciento".

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, explicó que la oferta privada se mostró "algo más renuente en el mercado", justificando el avance de la cotización del dólar en el segmento mayorista. Y resaltó que "las ventas de bancos oficiales atemperaron en parte la falta de ingresos privados recortando en parte la suba de hoy".╠

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 399 millones, mientras que no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex, se operaron u$s 295 millones, 2 por ciento menos que la rueda anterior. Los plazos más cortos concentraron poco más de 50 por ciento de los negocios. Los precios para septiembre y octubre terminaron operándose a $58,55 y $62,45; con tasas de 81,04 por ciento y 81,47 por ciento.

Tras la rueda de ayer las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina finalizaron en u$s 50.233 millones, informó la entidad en el resumen diario de Variables Financieras. Con estos resultados, las reservas terminaron con una caída de u$s 141 millones respecto de la jornada anterior cuando contabilizaron u$s 50.374 millones.

En tanto, el S&P Merval ganó 0,65 por ciento impulsado por la suba en el "dólar contado con liquidación". En el panel líder de la plaza local, Transportadora de Gas del Norte subió 10,03 por ciento, Aluar avanzó 3,45 por ciento, Central Puerto ganó 3,00 por ciento, Transportadora de Gas del Sur ascendió 2,99 por ciento y Transener trepó 2,66 por ciento.

En sentido contrario, Cresud perdió 1,99 por ciento, Banco Macro cayó 0,90 por ciento, YPF descendió 0,80 por ciento, Telecom Argentina bajó 0,76 por ciento y Bolsas y Mercados Argentinos lo hizo 0,34 por ciento.

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de alzas lideradas por Central Puerto (4,8 por ciento), Edenor (3,4 por ciento), Pampa Energía (3,1 por ciento), Banco Supervielle (2,8 por ciento) y Despegar (2,6 por ciento).

Las pérdidas fueron para IRSA Propiedades Comerciales (4,9 por ciento), Irsa (1,8 por ciento), Cresud (1,6 por ciento), Tenaris (1,5 por ciento) e YPF (1,2 por ciento).

En el segmento de renta fija, "los bonos argentinos en dólares, presentaron una tendencia mixta. Entre las principales caídas de los bonos más cortos se encontraron el AY24 en 7,9 por ciento y el AO20 en 0,5 por ciento. Para los más largos, la tendencia fue tímidamente positiva con subas de hasta 1,4 por ciento", detallaron desde Portfolio Personal Inversiones.