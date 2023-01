Dólar: el Banco Central vendió reservas y el blue pegó otro salto

El Banco Central finalizó la jornada de ayer con ventas por 23 millones de dólares, en una sesión en la que el dólar minorista cerró a $189,73 promedio, con una suba de 26 centavos con relación al cierre del lunes. Con el resultado del martes, la institución cortó con diecinueve jornadas consecutivas sin ventas en el segmento donde operan bancos y grandes empresas. La semana pasada el Central sumó u$s 219 millones y la anterior adquirió u$s 61 millones.

La Bolsa porteña siguió de racha y el BCRA compró u$s 200 millones

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense finalizó con un incremento de 29 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 182,49. Así, el dólar con el recargo de 30% (contemplado en el impuesto País), marcó un promedio de $ 246,65 por unidad, y con el anticipo a cuenta del impuesto a las ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $ 313,05.

En tanto, la divisa estadounidense destinada al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $ 332,03, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $ 379,46. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 234 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 104 millones y en el mercado de futuros Rofex u$s 711 millones.

A su vez, el riesgo país cerró en el nivel más bajo desde mayo. Con 1.881 puntos básicos, el índice experimenta un mínimo en siete meses en medio de una fuerte suba de todos los activos financieros argentinos, incluidos los de deuda soberana. En ese sentido, el índice viene retrocediendo casi 1.000 puntos de forma sostenida desde octubre del año pasado, cuando había llegado a la zona de los 2.850 puntos, tras una suba de cerca del 60% en dólares de los bonos argentinos en apenas tres meses.

De hecho, los principales títulos de deuda del Estado argentino con legislación extranjera acumulan una subida de entre el 11 y 18,5% desde el inicio del año. La mejora en el precio de los bonos se explica por un mayor apetito a la deuda argentina, dado sus bajos valores históricos y las expectativas de un escenario de rechazo al pago de deuda en el futuro y de reestructuración forzada.

En la actualidad, los bonos en dólares que tiene emitidos el Estado argentino no exigen el pago de grandes volúmenes de capital e intereses, hasta el 2025, cuando habrá que afrontar desembolsos cercanos a los u$s 10.000 millones para los acreedores privados.

El objetivo del Gobierno es que la recuperación de las variables macroeconómicas posibiliten una mejorar la confianza en la deuda nacional, lo que permitiría salir nuevamente al mercado en condiciones mejores que las actuales.

De esta forma podrían pagarse los vencimientos de mayor volumen con la emisión de nueva deuda en mejores condiciones que las actuales y evitar tener que recurrir a pagar con reservas del Banco Central.

Por su parte, el índice S&P Merval subió 4,06%, a contramano de Wall Street, que cerró la jornada con resultados mixtos, en tanto las acciones de empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Nueva York finalizaron la rueda con alzas de más de 10%.

Economía global

A nivel internacional, se informó que la economía de China creció 3% en 2022, el segundo nivel más bajo de expansión desde 1976, sólo por detrás del crecimiento de 2,2% de 2020, y lejos de la meta de Beijing de arribar a un 5,5%.

Según las cifras difundidas ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), China acumuló el año pasado una expansión de 3%, lejos del 8% de 2021 cuando la economía china rebotó luego de los momentos más duros de la pandemia de coronavirus.

Tanto la política de restricciones sanitarias “cero-covid” frente a los rebrotes de este año como la crisis del sector inmobiliario, influyeron en las magras cifras de 2022.

A esto se le suma el propio contexto económico mundial, pues las exportaciones chinas sufrieron de la menor demanda global.

Los números de crecimiento de 2022 fueron los peores desde la contracción de 1,6% en 1976, año de la muerte de Mao Zedong, sin tener en cuenta el 2,2% de 2020.