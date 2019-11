Dólar: por alta demanda el blue extiende su brecha con el oficial

Por tercera jornada consecutiva subió ayer el dólar blue, y rozó los 70 pesos, impulsado por una demanda más sostenida. Se trata del máximo valor alcanzado en el mes, ya que superó en 50 centavos al valor de la jornada previa.El oficial, en tanto, cerró ayer a $62,88 para la venta mientras que en las casas de cambio rosarinas cotizaba en torno a $ 62,50. En el marco de un mercado regido por un fuerte control de cambios, la brecha entre el billete paralelo y el oficial minorista se amplió al 10,9 por ciento.

Con poco volumen negociado por el feriado de ayer en Estados Unidos por el Día de Acción de Gracias, la divisa cerró con una suba marginal de un centavo. En tanto, en el segmento mayorista subió ocho centavos y finalizó en $59,85. En el segmento de contado se hicieron apenas u$s 77 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE. El dólar contado con liquidación (CCL) ayer no operó por el feriado en EEUU, mientras que el dólar MEP cotizó a $70,84, con una suba de 0,3 por ciento.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda muy impactada por el feriado en la que "la divisa norteamericana operó con un movimiento alcista que la acomodó algo arriba del final previo. El volumen operado en la fecha es el segundo más bajo del año en curso, coincidente con el feriado de los Estados Unidos".

En el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 159 millones. Los plazos más cortos concentraron casi 65 por ciento de los negocios. Noviembre y diciembre se operaron a $59,86 y $65,02, en ese orden. En cuanto a la tasa de las Leliq, el Banco Central convalidó ayer una baja marginal en la tasa de política monetaria respecto del cierre de ayer al finalizar a 63,002 por ciento. El total adjudicado fue de $150.980 millones sobre vencimientos por $171.593 millones, y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $20.613 millones.

Mercado accionario

El S&P Merval avanzó 0,85 por ciento ayer y tuvo su segunda suba consecutiva, impulsado por los papeles de empresas energéticas, en una jornada con poco volumen operado ($460 millones) por el feriado en los Estados Unidos.

En el panel líder de la plaza local, Aluar avanzó 3,76 por ciento; Ternium ganó 2,40 por ciento; Transportadora de Gas del Sur, 1,90 por ciento; Grupo Supervielle, 1,87 por ciento; y Pampa Energía ascendió 1,36 por ciento. En sentido contrario, Transportadora de Gas del Norte perdió 3,87 por ciento; BYMA cayó 0,60 por ciento; Holcim, 0,23 por ciento; y Banco Francés, 0,21 por ciento.

En el segmento de renta fija, "no hubo importantes variaciones teniendo en cuenta que el mercado se vio muy limitado por el feriado externo.