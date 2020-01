Día de euforia, con subas en los mercados y baja en el riesgo país

Luego de dos días de baja, el índice líder de la Bolsa de Comercio porteña subió ayer 2,49 por ciento, impulsado por las acciones de empresas energéticas y financieras, y en línea con el buen clima de negocios externo. El riesgo país bajó a 1.852 puntos básicos, el dólar terminó estable y el Banco Central compró u$s 160 millones.

Los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de alzas lideradas por Banco Supervielle (6,5 por ciento) y ; Transportadora Gas del Sur (3,8 por ciento). En el segmento de renta fija, los bonos n dólares avanzaron entre 2 por ciento y 5 por ciento, mientras que los mismos en pesos variaron entre 4 por ciento y 7 por ciento.

Por su parte, Alejandro Kowalczuk, director de Asset Management, explicó que en la rueda de ayer las acciones y bonos locales acompañaron el mejor clima en el plano internacional, "dada la no escalada en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que se tradujo en una suba del índice S&P".

A esto se sumó en el plano local "la buena colocación de letras del Tesoro en pesos de hace unos días, lo cual da mayor previsibilidad en cuanto a la posibilidad de rolleo de los vencimientos de deuda en moneda local, que representan la mitad de los vencimientos del año".

También colaboraron con la suba las declaraciones del director para el Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner, que manifestó que las últimas medidas económicas del gobierno van en la dirección correcta".

La Secretaría de Finanzas de Argentina invitó el miércoles a agentes de información a formular una propuesta de servicios en el marco de las gestiones y actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública del país.

Argentina busca iniciar conversaciones para una reestructuración de deuda sobre alrededor de 100.000 millones de dólares en deuda, incluido un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El Banco Central compró ayer u$s 160 millones por mayor oferta de los inversores, que buscan adelantarse a la baja de tasas. Con todo, el dólar mayorista cerró sin cambios por quinta jornada consecutiva a $59,815. En lo que va de 2020 no registró variaciones. El volumen operado saltó casi 50 por ciento a u$s 462 millones, el nivel más alto desde octubre pasado.

"El crecimiento en el volumen operado tiene su explicación por la reducción de la tasa de interés en pesos que está alentado el BCRA en varios frentes financieros", explicó una fuente del mercado.

El miércoles el BCRA informó que los bancos sólo pueden constituir las Leliq de acuerdo a los parámetros de sus necesidades de cubrir exactamente sus encajes en pesos. Antes podían colocar más y aprovechar la tasa de interés más alta del mercado en moneda doméstica.

En pocos días más se cumplirá un mes con los precios del dólar mayorista en el mismo nivel, un rasgo de estabilidad inédito que contrasta con las fuertes fluctuaciones de meses anteriores,.

En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 55 por ciento, con un monto adjudicado de $ 145.626 millones. Por la noche, la autoridad monetaria volvió a bajar el rendimiento de referencia.