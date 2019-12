Deuda: vencen 45.237 millones de dólares en seis meses

Los vencimientos de deuda para el primer semestre de 2020 totalizan u$s 45.237 millones, de acuerdo a un inofrme difundido por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Sin embargo, al excluir los vencimientos intrasector público, los servicios se reducen a u$s 24.317 millones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) informó ayer que los pagos de intereses de la deuda ascendieron durante noviembre a u$s 1.358 millones. El 68 por ciento se realizó en moneda extranjera.

Las principales erogaciones, fueron por el crédito del FMI, y los bonos Bonar en dólares y Bonte en pesos. Las colocaciones de títulos y desembolsos de préstamos del mes pasado sumaron el equivalente a u$s 2.115 millones, de los cuales u$s 834 millones fueron locados casi en su totalidad a distintos entes del sector público, precisó la OPC.

Se realizaron además adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro por $ 60.000 millones, con lo que el stock de este instrumento llegó a fin de noviembre a $ 562.730 millones. Es decir, $ 384.729 millones abajo del tope legal.

"Para diciembre se prevén vencimientos de deuda por aproximadamente u$s 7.307 millones entre amortizaciones (u$s 4.680 millones) e intereses (u$s 2.627 millones)", indicó el informe mensual de la Oficina.