Deuda para todos, dólares para algunos

Existe una estrecha relación entre endeudamiento externo y fuga de capitales. Con esa certeza, los economistas de la Fundación Pueblos del Sur analizaron la contrapartida del enorme pasivo construído desde fines de 2015. Y calcularon que hasta mayo de 2019 se fugaron divisas por 107.994 millones de dólares.

La fuga de divisas se mide en función de tres ítems: la Formación de Activos Externos (FAE) del sector privado no financiero, los giros de utilidades y dividendos y los viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta de crédito.

En 2015, la sumatoria de estos ítems bajo análisis había trepado a u$s 17.024 millones de dólares. Un año después, y con Cambiemos al frente del gobierno, la salida de divisas aumentó un 25%. En 2017 el aumento llegó al 64%.

“En 2018 la fuga de capitales ascendió a u$s 36.314 millones, monto cercano a lo fugado en 2017”, señala el informe. Sin embargo, aclara que cambió la composición de esa salida, puesto que en 2017 se explicó en un 63,4% por FAE, un 30,5% por turismo y 6,1% por egresos de remesas. En cambio, en 2018, la formación de activos externos representó el 75% del total.

La suba en la formación de activos externos, explicado principalmente por la compra neta de divisas por parte de personas humanas, se explicó por las corridas cambiarias. En cinco meses de 2019, la fuga ascendió a u$s 12.541 millones.

Los investigadores subrayaron que “el endeudamiento externo y la fuga de capitales en la Argentina constituyen aspectos de un mismo proceso: la valorización financiera”. En un contexto de desregulación de los mercados, especialmente el cambiario y de capitales, y de altas tasas de interés, los activos financieros “ganaron importancia relativa respecto de los activos reales”.

El pago a los fondos buitres fue el punto de inicio del procesamiento de endeudamiento. Al cabo de tres años y tres meses, la deuda pública externa creció en u$s 97.600 millones y la deuda pública en moneda extranjera (que incluye también deuda interna) en u$s 102.265 millones.

En el mismo período, el egreso de divisas fue de u$s 185.299 millones: u$s 99.122 millones en concepto de fuga neta de capitales (FAE, turismo y giro de utilidades), u$s 78.030 millones por el déficit acumulado de la cuenta corriente y u$s 8.147 millones pero el pago de intereses de deuda al exterior.

De esta forma, “el monto de la fuga de capitales ocurrida durante los primeros tres años de gestión del gobierno de Cambiemos equivale al 101,5% de la deuda externa contraída”, subrayó la Fundación Pueblos del Sur. Es decir, las divisas fugadas “no surgieron del intercambio comercial y de servicios, sino de la deuda”.