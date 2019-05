Deuda: prevén bajo riesgo de default

Los compromisos de deuda de 2020 suman un total de u$s 41.400 millones y tienen un bajo riesgo de incumplimiento, según un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía (Cene).

En 2020 deberán abonarse u$s15.200 millones en intereses, u$s 16.700 millones en amortización de capital y u$s 9.500 millones por vencimientos de Letes, Lecaps y Lecers, lo que suma un total de u$s 41.400 millones.

“La hipótesis oficial es que se renueve el total de los vencimientos de Letras, que se cuente con un superávit primario de u$s 5.200 millones, un aporte del Fondo Monetario (FMI) y otros organismos internacionales de 8.900 millones y un financiamiento privado de 17.800 millones”, señaló Víctor Beker, director del Cene.

Destacó que “del total de vencimientos en bonos, sólo u$s 6.800 millones están denominados en moneda extranjera y poco más de la mitad de los u$ 9.500 millones en letras”, con lo cual “el mayor peso para hacer frente a los compromisos de 2020 recae sobre la capacidad para obtener fondos en pesos, lo cual reduce el riesgo de incumplimiento”, dijo.