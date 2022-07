Deuda en pesos: el Central ofrece un seguro de venta a los bancos

La herramienta aplicará para los bonos y letras del Tesoro que sean adjudicados a partir de julio y que tengan vencimiento hasta el 31 de diciembre de 2023.

“La opción de ventas no es equivalente a una garantía sino un instrumento derivado financiero que otorga al tenedor el derecho, pero no la obligación, de vender un activo subyacente al precio establecido en el contrato, en una fecha determinada o en cualquier momento hasta el vencimiento de este, y al emisor de esta opción la obligación de comprarlo en las mismas condiciones citadas previamente”, sostuvo el BCRA en un comunicado.

Con este instrumento los bancos podrán pactar ese contrato con el Central, lo que les permitirá venderle los títulos del Tesoro al precio acordado en caso de que quieran desprenderse de esos bonos.

Esto hace que, en caso de una caída del precio del título (Boncer, Lecer, Lede u otro), los bancos tendrán una opción para vender esos títulos al Banco Central, con lo cual la exposición al riesgo sería mucho menor.

Según detalló el BCRA, el precio del put estará establecido por la tasa máxima entre el valor de cierre del activo al día hábil anterior a la liquidación y la Tasa Nominal Anual (TNA) promedio ponderada, más un spread máximo del 2%.

Además, el BCRA continuará participando en el mercado secundario para reducir la volatilidad de los instrumentos del Tesoro y, para los títulos de deuda adjudicados a partir de julio de 2022, con posturas de compra al precio similar al valor de la licitación primaria más un spread máximo de 2%.

Los put son muy utilizados en el mercado de granos como seguros de precios de venta, que permiten a los operadores capturar mejores cotizaciones, aunque están bajen. La contracara es el call, mediante el cual los compradores se cubren de subas de precios.

Este instrumento es parte del arsenal que desplegaron el Banco Central y el Ministerio de Economía para enfrentar la corrida contra los bonos en pesos que comenzó hace un mes atrás, cuando una empresa pública realizó una masiva venta de letras en medio de operaciones de economistas que vaticinaban un reperfilamiento similar al que realizó el gobierno de Mauricio Macri en 2018.

Por lo pronto, en una jornada en la que subió el dólar blue y bajaron los dólares financieros, los títulos en pesos con ajuste CER operaron con incrementos de 4% promedio en toda la curva. Por segundo día consecutivo luego de la renuncia de Martín Guzmán el Banco Central no tuvo que vender divisas. Ayer finalizó la jornada cambiaria con resultado neutro, a pesar de haber pagado u$s 60 millones por la compra de energía. El lunes, se había alzado con u$s 80 millones.

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, subrayó el rol del organismo como “prestamista de ultima instancia” en el caso de que haya “una fuerte variación en los precios de los títulos” a través de la compra de títulos del Tesoro.

El BCRA se planta

También ratificó que las reservas de divisas “son suficientes”, negó la necesidad de una devaluación y sostuvo que la situación en la balanza cambiaria comenzaría a mejorar en agosto próximo cuando “empiecen a ceder las importaciones”. Recordó, en tal sentido, que la importación de combustibles creció 10,3% en 2021, mientras que en los primeros meses de este año lo hizo 200%.

Por su parte, el vicepresidente primero del Banco Central, Sergio Woyecheszen, señaló que la autoridad monetaria se encuentra trabajando con el Ministerio de Agricultura para acelerar la liquidación de soja.