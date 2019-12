Deuda, la bomba que detonó la gran crisis económica

Mauricio Macri dejó una pesada herencia en materia de deuda pública. Según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), del 2020 al 2023 los vencimientos de la deuda acumulan u$s 200.000 millones.

La herencia en materia de deuda pública será uno de los ejes de mayor controversia durante la próxima gestión, anticipó el documento. “El nivel de endeudamiento récord en apenas cuatro años y el la cesación de pagos mediante un reperfilamiento, serán el principal escollo que deberá resolver el próximo gobierno como forma de recuperar el crecimiento y los ingresos populares”, añadió.

La Undav puso énfasis en el aumento del stock de deuda protegida por tribunales extranjeros y en moneda extranjera. “Este tipo de endeudamiento fue el prioritario durante la gestión saliente que lo llevó a niveles elevados en poco tiempo”, advirtió.

Según el informe, la deuda judicializable en el exterior creció en 116% desde 2015, al llegar a u$s 76.000 millones. En cambio, la deuda protegida por tribunales locales se mantuvo constante.

La deuda protegida por tribunales extranjeros y en situación de pago normal tuvo un crecimiento exponencial del stock de deuda por títulos públicos y letras del tesoro de 158% (unos u$s 40.000 millones más). La deuda con organismos multilaterales creció 241% desde 2015, lo cual implicó un adicional de u$s 48.000 millones.

La deuda con privados creció 95%. “En 2015 rondaba los u$s 74.000 millones y en el segundo trimestre del 2019 ya sumaba unos u$s 144.000 millones”, afirmó.

La Universidad también recalcó que la deuda con no residentes (deuda externa) creció 163% en cuatro años, lo que implica un aumento por u$s 104.000 millones. El ratio de n deuda pública sobre exportaciones creció 112 puntos porcentuales.

Por otro lado, mientras el gasto primario cayó un 30% desde 2015 el peso de los intereses de la deuda pasó del 5,5% sobre dicho gasto a representar el 20% en 2019.

El informe elaborado por el Observatorio de Políticas Públicas de la Undav recordó que no sólo el stock de deuda sobre PBI creció sustancialmente sino que empeoró su composición. “La deuda en moneda extranjera se incrementó en u$s 87.000 millones (+54%) mientras que la nominada en pesos cayó en u$s 13.000 millones (-18%) entre 2015 y el 2019.