Deuda: Hacienda recompró más de u$s 12 mil millones

En un escenario de alta volatilidad, el gobierno nacional tuvo que cancelar ayer "contratos de recompra" o Repo (Repurchase Agreement) acordados con un conjunto de bancos internacionales por un monto total de u$s2.615 millones, una operación que hará disminuir las reservas del Banco Central. La operación anula compromisos futuros de deuda por u$s12.810 millones.

El Repo es un tipo de deuda a baja tasa contraída con entidades financieras, en este caso Santander, HSBC, BBVA, Nomura, Citi y Credit Suisse, que a cambio reciben ciertos títulos soberanos en garantía. Pero la caída de los bonos argentinos, que esos títulos ya no alcancen para cubrir el repo con los bancos.

A través de distintas operaciones se cancelaron Bonar 2024 por u$s 5.948 millones; Bonar 2025 por u$s 4.019 millones y Bonar 2037 por u$s 2.842 millones de capital, precisó Hacienda.