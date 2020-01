El ministro de Economía, Martín Guzmán, encabezó ayer el primer encuentro oficial ante inversores internacionales y representantes de bancos de inversión, a quienes les insistió que el gobierno de Alberto Fernández quiere negociar de "buena fe" para resolver el problema de la deuda pública externa.

Guzmán participó en Nueva York de un encuentro organizado por Consejo de las Américas. La reunión fue a puertas cerradas y el ministro se limitó a declarar: "Nos fue muy bien". Trascendió que reafirmó la fecha del 31 de marzo como tope para la negociación.

Según trascendió por fuentes que presenciaron el evento, las palabras "buena fe", "plan integral" y "consistencia" fueron las más utilizadas por el funcionario, si bien los inversores se quedaron con ganas de conocer detalles de cuál será ese plan integral.

El evento consistió en un desayuno en donde la anfitriona Susan Segal remarcó que se realizó a sala llena, con la participación de 45 asistentes.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires anunciaba una mejora en su oferta para los tenedores del bono BP21, a cambio de diferir los plazos del título, lo que fue interpretado por muchos en los mercados como un mensaje de "buena fe" de la provincia, y "un acto coordinado con la Nación".

"Los inversores están empezando a creer la historia del gobierno de coordinación entre el soberano y la provincia de Buenos Aires de los planes de deuda", admitieron ayer especialistas financieros de la región a la agencia Bloomberg.

Guzmán disertó en un día malo para los papeles argentinos: los bonos caían hasta 10 por ciento.

En el encuentro trascendió que el ministro pidió "paciencia" y dijo que la prioridad es "salir de la crisis y poner la economía en funcionamiento para después encarar el pago de las obligaciones".

Guzmán se reunirá hoy en Nueva York, con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).Participarán también el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos, la directora adjunta del departamento para el Hemisferio Occidental del Fondo, Julie Kozack, y el jefe de la misión para la Argentina, Luis Cubeddu.

El organismo, que había solicitado un plan económico y fiscal para analizar la propuesta argentina de posponer los pagos, mantiene con el país un crédito pautado inicialmente por u$s 57.000 millones, de los cuales ya fueron desembolsados unos u$s 44.000 millones. Tras el encuentro con inversores, el ministro se reunió ayer con representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Diputados

Mientras tanto, el bloque oficialista de la Cámara de Diputados intentará hoy dar dictamen favorable de comisiones al proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, que pretende debatir mañana en el recinto.

El proyecto será debatido en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que contará con la presencia de funcionarios de la Jefatura de Gabinete y del Ministerio de Economía. Ambos proyectos serán puestos a consideración en una sesión especial prevista para el mediodía de mañana.

Deudas provinciales

En relación al contenido del proyecto sobre deuda externa, los gobernadores de Juntos por el Cambio buscan que les permitan incorporar las deudas de sus distritos al plan de reestructuración de la deuda nacional.

Las principales demandas opositoras apuntaban a autorizar a las provincias a incorporar sus deudas externas a la restauración que autoriza la ley del Ejecutivo y diferir plazos para las deudas en pesos que las provincias tienen con el Tesoro Nacional y el Fondo de Garantía y de la Ansés, entre otros organismos nacionales.

También pidieron que las provincias que cumplen con la ley de responsabilidad fiscal sean autorizadas a tomar créditos de bancos y colocar letras o títulos y que cuando el gobierno nacional salga a colocar Letras o títulos deba incluir los requerimientos de las provincias a los fines de lograr tasas de interés más bajas.

Dura crítica a Macri por un video

El gobernador bonaerense Axel Kicillof criticó al ex presidente Mauricio Macri por tomar deuda "con total irresponsabilidad". "Ayer trascendió una filmación en la que alguien, que al parecer sería el ex presidente Macri, asume que en su gobierno se tomó deuda con total irresponsabilidad", sostuvo Kicillof en su cuenta de Twitter. Se hizo eco del video que muestra al ex mandatario contando a dirigentes partidarios que durante su administración aconsejaba a sus ministros no pasarse de endeudamiento.