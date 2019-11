Denuncian escasez de gasoil en plena cosecha de trigo

Los acopiadores de cereales alertan por la falta de gasoil en plena cosecha de trigo y llaman al Gobierno a negociar con las petroleras para garantizar el servicio. La federación que nuclea a los centros de entidades gremiales del sector sostiene que en pleno pico de demanda, el combustible llega en cuotas a las estaciones de servicio de todo el país generando situaciones de desabastecimiento.

Según el último informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, a la fecha se cosechó el 20% del área de trigo. Para levantar y trasladar el 80% restante se necesita combustible. En este contexto de mayor demanda, la entidad advierte que estaciones de servicio de todo el país comienzan a tener que cruzar mangueras durante varios días al recibir el combustible en forma cuotificada por parte de las petroleras.

Desde el descongelamiento del precio de los combustibles hace una semana, el gasoil aumentó un 5% “pero las petroleras sostienen que hay un retraso en los valores de aproximadamente 15%, que no pueden poner en marcha sin la aprobación de la Secretaría de Energía de la Nación. A partir del 1º de diciembre el Gobierno autorizará un incremento del 5% del impuesto a los combustibles, pero no aplicará por completo la suba impositiva para no sumar más presión a los precios en los surtidores, con lo cual el proceso de actualización probablemente ya quede para el próximo gobierno”, advirtió la federación.

Ante esta coyuntura, la entidad gremial denunció que las empresas “están enviando el combustible por cuotas a las estaciones de servicio: toman el volumen vendido en el mismo mes del año anterior y envían un 33% del total cada 10 días. Pero además, al haber incrementado el precio del combustible en los agroservice, el campo y el transporte recurren a cargar en las estaciones de servicio. Si la estación vendió ese gasoil al quinto día, tiene que estar otros cinco desabastecida”, dijo el presidente de la entidad, Fernando Rivara.

En los últimos años el mercado de gasoil incorporó el agroservice, un lugar de expendio exclusivo, y a menor precio, para productores agropecuarios y transportistas de cargas que compran combustible a granel. “Al no poder aumentar el precio en los surtidores, las petroleras sí subieron los valores para los clientes del agroservice”, denunció el gremio.

Para el titular de Acopiadores, el Gobierno nacional debería sentarse a negociar con las petroleras: “La solución debería buscar un punto de equilibrio en el que las partes no se perjudiquen y se pueda continuar con la cosecha sin problemas”.