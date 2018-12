Delgado pide indagatoria para Caputo y Bausili

El fiscal federal Federico Delgado pidió al juez Sebastián Casanello que llame a declaración indagatoria al ex presidente del Banco Central Luis Caputo, junto con un grupo de ex funcionarios del gobierno, en el marco de una investigación que busca determinar si se enriquecieron y, además, beneficiaron a sus ex empleadores con la emisión de bonos de deuda.