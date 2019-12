Default: la Bolsa reclamó a Vicentín una propuesta

La Bolsa de Comercio de Rosario intimó ayer a la agroexportadora Vicentín para que presente un detalle de la deuda que tiene con los proveedores de granos y los términos generales de una a propuesta para regularizarla. A su vez, la empresa emitió un comunicado en el que prometió "encontrar una alternativa" para cumplir los compromisos en el plazo "más corto posible". Aclaró que esa oferta plan será igual para todos y pidió "flexibilidad de todas las partes".

El cruce se produjo a una semana de que Vicentín Saic, una de las diez primeras procesadoras y exportadoras de granos del país, comunicara que reestructuraría pagos a proveedores y acreedores financieros a raíz de una situación de "estrés financiero" que la afectaba.

Aunque el monto sometido a reestructuración no fue informado oficialmente, trascendió que al menos se deben u$s 350 millones a proveedores (productores, corredores y acopios) que entregaron granos y que no cobraron, y u$s 300 millones a bancos nacionales y extranjeros.

Tiempo limite

Tanto el centro de corredores como la Bolsa gestionaron directivos de la empresa mayor información para evitar que la incertidumbre que ganó a la cadena comercial se convierta en pánico y desate una corrida generalizada. Un riesgo que comenzó a crecer con el paso del tiempo, en un ambiente que en los últimos dos meses padeció dos grandes default.

El tono del comunicado que envió la Bolsa de Comercio a sus socios expresa crudamente esa preocupación.

"Habiendo transcurrido ya una semana desde el momento en la que la compañía informó el inicio del proceso de reestructuración de pagos, sin que hasta el momento se conozca una propuesta concreta y firme hacia sus acreedores y proveedores en general, la institución resolvió intimar al representante de Vicentín para que en el término de 24 horas presente un informe sobre el total de las deudas vencidas al día de la fecha por contratos de compraventa de granos recibidos a precio firme o a fijar precio y los términos generales de una propuesta de regulación de la misma", señala el comunicado.

Se apela en el texto al estatuto de la entidad y el reglamento de operaciones del mercado físico de granos para fundamentar el reclamo.

Además, la Bolsa expresó que "lamenta profundamente los graves inconvenientes provocados por Vicentín a las firmas operadoras del mercado físico de granos y a la cadena de producción y comercialización en general por la suspensión de pagos y de obligaciones comerciales".

Comunicado de la empresa

Las autoridades de la empresa difundieron, por su parte, un comunicado, a través del cual reiteraron su "pedido de disculpas" y se mostraron "conscientes" de las graves implicancias de la medida que tomaron.

También reconocieron que "el tiempo es un factor determinante", por lo cual están abocados a "encontrar una alternativa en el plazo más corto posible, que cuente con el apoyo de todas las partes" y que permita retomar la normalidad de la operación.

"De parte del directorio y accionistas de Vicentín hay una actitud franca y decidida para superar esta situación", enfatizaron en el comunicado. También justificaron su "prudencia" informativa en la intención de "no responder sobre ningún tipo de especulación o hipótesis hasta contar con un plan adecuado para sortear esta coyuntura financiera".

Vicentín dijo que trabaja en la elaboración de un plan de negocios y de reestructuración "serio, viable y posible" que requerirá de "la mayor flexibilidad y predisposición de todas las partes".

Aclararon que la propuesta a presentar "no privilegiará a ningún acreedor en perjuicio de otros".

"Somos una compañía familiar de 90 años de trayectoria que se ha distinguido siempre por honrar sus compromisos y por generar relaciones de valor con todos sus públicos y con su comunidad", subrayaron.

El miércoles la compañía había dado señales de tranquilidad a los empleados de las plantas aceiteras, que están paradas por la suspensión de operaciones comerciales. La empresa decidió adelantar el pago del medio aguinaldo a todos sus trabajadores.