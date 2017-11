De Rosario a Nueva York: ya se puede invertir en inmuebles comerciales de Manhattan

Prodigy Network, una de las plataformas líderes de inversión inmobiliaria en Estados Unidos, se encuentra recaudando capital para el edificio ubicado en 331 Park Avenue South, que será el hogar de The Assemblage / Park. El proyecto fue adquirido por Prodigy Network en el mes de junio de 2017 luego de recaudar US $35 millones de capital de inversionistas de 21 países y adicionalmente US $49 millones de financiación (siendo los inversionistas argentinos, chilenos y brasileños los más representativos a la fecha).

La propiedad se convertirá en el tercer proyecto operado bajo la marca "The Assemblage", la cual está enfocada en los espacios de coworking (espacios de trabajo colaborativo).

El proyecto ubicado sobre Park Avenue, una de las avenidas más importantes de Manhattan, contará con más de 3.200 metros cuadrados de espacios de coworking y un local comercial de 600 metros cuadrados para la operación de un exclusivo restaurante.

NoMad, la zona de Mahnhattan donde se encuentra emplazado el proyecto, se ha transformado en tendencia, albergando la sede de muchas empresas de tecnología y servicios financieros que incluyen nombres como Facebook, Pandora, Sony, Yelp, Hulu y Credit Suisse, entre otros. El equipo de análisis de Colliers International recientemente mencionó en CNBC que "la renta promedio de los espacios de oficina en Manhattan en el primer trimestre de 2017, llegó a uno de sus puntos máximos".

Prodigy02.jpg

Rodrigo Niño, CEO de Prodigy Network, manifestó: "nuestro modelo de negocio ha contado con mucho éxito, ya que le comenzamos a ofrecer acceso a cualquier tipo de inversionista a las más rentables oportunidades de inversión inmobiliaria comercial en el mercado de Nueva York".

Modelo de negocio

Prodigy Network adquiere y renueva edificios comerciales, para luego operarlos y, una vez generen un nivel de ingreso alto y estable, vende las propiedades a fondos institucionales. Este proceso representa para el inversionista individual un periodo máximo de 4 años.

Seguridad: Este es uno de los factores importantes al considerar este tipo de inversiones. Existe una compañía independiente, un administrador profesional de fondos, cuyo compromiso es garantizar que el capital de los inversores se utilice correctamente y a su vez asegurar la distribución justa y equitativa de las utilidades del negocio.

Prodigy03.jpg

Los protocolos de inversión extranjera en EE.UU obligan también a esta entidad a controlar el origen de los fondos de cada inversor para garantizar a su vez la integridad de la inversión colectiva.

¿Cómo han participado los inversores actuales en este proyecto?

Los inversores del Cono Sur vienen participando con sus aportes desde inicios de 2017. En este momento el proyecto The Assemblage / Park se encuentra en su etapa final de recaudación de capital y dependiendo del monto, un inversor puede recibir una tasa de rentabilidad anual entre el 11% y 16% por 4 años, incluyendo un 8% anual por adelantado a partir de 2018.

Información en Rosario:

Los ejecutivos comerciales de Prodigy Network estarán en la ciudad de Rosario el 4 y 5 de diciembre para reunirse individualmente con inversores actuales y personas interesadas.

Para programar una cita privada en Rosario con los representantes de Prodigy Network, hay que comunicarse al teléfono (011) 6786-0541 o escribiendo a mricca @prodigynetwork.com .

Prodigy_Homepage.jpg